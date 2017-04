Advierte EU multas por placas vencidas

MEXICALI, Baja California(GH)

Los automovilistas que circulen con placas mexicanas vencidas en Estados Unidos, incluso del año pasado, pueden ser detenidos por agentes de tránsito o policiales en ese país, además de ser acreedores a multas y citas en Corte, dependiendo su caso.



Javier Amezcua, vocero de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) en el sector de El Centro, explicó que las agencias de la Ley tienen facultades para la detención de este tipo de vehículo.



En estas agencias se incluyen los departamentos de policías locales, así como la Patrulla de Caminos de California.



Los agentes tienen facultades de detener vehículos de otros estados de la Unión Americana, así como los extranjeros, como es el caso de los autos de mexicanos que cruzan la frontera.



Amezcua explicó que los conductores de vehículos con registro o tarjeta de circulación vencidas, es decir, con placas vencidas, están sujetos a una multa, y, dependiendo de las circunstancias, a un citatorio ante una Corte.



Corregible



El circular con placas vencidas mexicanas, del año 2016 y anteriores) en Estados Unidos, sin embargo, es una violación de tránsito corregible, explicó Amezcua.



De esta manera, el automovilista infraccionado puede aparecer en la Corte con su registro o tarjeta de circulación al corriente y así omitir el total de la multa por circular con placas vencidas.



En ese caso, dijo el vocero de la Patrulla de Caminos, las Cortes sólo imponen una porción de la multa total, que regularmente ronda de los 25 (445 pesos) a los 35 dólares (623 pesos), aproximadamente.



Inválidas



Las matrículas de asociaciones civiles como Onnappafa y Anapromex, no son válidas para circular autos mexicanos en territorio estadounidense.



Javier Amezcua explicó que no son placas oficiales y no se encuentran registradas ante el Estado, por lo que también serían acreedores a multas por circular sin placas válidas u oficiales.



En Mexicali, no



En contraparte, circular en Mexicali en un auto con placas vencidas de California o de otro estado de Estados Unidos, no es motivo de detención ni de infracción.



Un vocero de la Dirección de Seguridad Pública Municipal explicó que sólo en casos de que se cometa alguna infracción, el auto es llevado a la Comandancia para cubrir el importe de la multa.



Sin embargo, por el hecho de traer placas vencidas no se les detiene ni se les expide alguna infracción, comentó.



En algunos casos, la Policía Municipal de Mexicali puede realizar una revisión a autos extranjeros con placas vencidas que hayan cometido alguna infracción, para saber si tienen algún reporte de robo en sus lugares de procedencia de Estados Unidos.



“Gracia”



Aunque las autoridades mexicanas dan a los propietarios un periodo de gracia para canjear placas hasta junio, en Estados Unidos es periodo no es tomado en cuenta.