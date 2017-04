Expulsan a un 'dreamer' por Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

El “dreamer” Juan Manuel Montes Bojórquez fue deportado por Calexico el pasado 20 de febrero, confirmó el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM).



Rodulfo Figueroa Pacheco explicó que cuando fue deportado, no informó el joven ser beneficiado del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quienes son conocidos como “dreamers”.



El Centro Nacional de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés) difundió que fue detenido en Calexico, California, mientras esperaba un taxi.



Puntualizó que La Patrulla Fronteriza le solicitó los documentos de residencia, y por no traer consigo la cartera fue detenido y en cuestión de horas fue deportado por la garita de Mexicali, sin haber estado frente a un Juez de Inmigración o Consulado.



Se difundió que una de las frases del joven fue que perdió su trabajo, su escuela y quería regresar a trabajar para tener mejores oportunidades y que extrañaba a su familia.



De manera extraoficial se informó que el joven labora en una gasolinera en Mexicali, mientras se determina su situación con Estados Unidos y un grupo de abogados que defiende su caso.



La asociación United We Dream lanzó el hashtag #JusticeForJuan y realizó una manifestación ayer en Washington, frente a las oficinas de Migración.



Montes Bojórquez llegó a Estados Unidos a los 9 años de edad y actualmente trabajaba como jornalero y estudiaba en la escuela pública.



Cabe recordar que el programa DACA beneficia a los menores de edad inmigrantes indocumentados que hayan llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad.



El presidente Donald Trump emitió en febrero que la protección a los “dreamers” continuaría.



¿Qué es el DACA?



El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos indicó que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) tiene duración de dos años y se encuentra sujeto a renovación.



Los ofrece el derecho de empleo sin proporcionar un estatus legal.

El beneficio aplica para niños que llegaron a Estados Unidos de manera indocumentada antes de los 16 años de edad.



Demostrar residencia permanente a partir del 15 de junio del 2007 y tener menos de 31 años al 15 de junio del 2012 y no haber contado con estancia legal previa.



Para solicitar la inscripción al programa, deben haber estado estudiando, graduado u obtenido un certificado de finalización de la escuela secundaria.



O bien, obtenido un Certificado de Desarrollo de Educación General (GED), o ser un veterano con licenciamiento honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.



Además de comprobar que no ha sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más delitos menores, y de ninguna otra manera constituir una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.