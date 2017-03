MEXICALI, Baja California(GH)

Lo ocurrido el pasado lunes en el Cerro de El Centinela deja muchas lecciones en Mexicali, tanto para los propios rescatistas y corporaciones, así como para la sociedad en general que se aventura en actividades al aire libre.



Para Arturo López Muñoz, comandante de Grupo de Rescate Aguiluchos, lo ocurrido no debe pasar inadvertido para nadie. “Es necesario aprender de la experiencia”, comenta. “Nos deja una enseñanza que hay que cuidarnos más, como grupo”.



El domingo pasado, López Muñoz y Caloca Quiroz salieron de la base de la corporación, luego de ser convocados para la búsqueda y rescate de la senderista, Karen Violeta. “Salimos a las 4 de la tarde de aquí, él fue uno de los primeros que llegó, él iba conmigo en la unidad”, recuerda.



“Él nunca decía que no a una situación, continuó hasta el último”, comenta. “Queremos pensar que él pensaba en ese momento, sigan adelante, denle pa´ enfrente, esto no se para, hay que seguir con la agrupación, este es un legado que no podemos dejar atrás”.



