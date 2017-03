Redes sociales son usadas para prostitución

MEXICALI, Baja California(GH)

La incursión del Internet, redes sociales y servicios de mensajería celular, han echado abajo la típica oferta de servicios sexuales que en Mexicali era común en el Centro Histórico o el Primer Cuadro de la ciudad.En esta zona, sólo han quedado algunas, en su mayoría travestis o transexuales, quienes aún ofrecen sus servicios a las entradas de moteles de paso de esta zona comercial.Altagracia Tamayo Madueño, activista y presidenta de la ONG, Cobina, asegura que cerca del 80% de las y loshan cambiado a las redes sociales y el Internet, para no ser molestados o acosados por las autoridades locales en las calles o esquinas del Centro Histórico.La prostitución no se encuentra legislada y a nivel municipal sólo se regula la expedición de tarjetas de salud a quienes prestan estos servicios, en el Centro de Atención a Infecciones de Transmisión Sexual (Caits) de Servicios Médicos Municipales., comenta Altagracia Tamayo.Si bien las y los trabajadores sexuales encontraron un espacio sin regular o vigilar en las redes sociales y el Internet, esto implica que la trata de personas, en estas mismas plataformas, también está poco vigilada.Para 2016, en Mexicali, había registrados al menos 1 mil 261 personas en el padrón de “sexoservidoras” y “sexoservidores” atendidos en Servicios Médicos Municipales con tarjeta de salud.De estas personas registradas, solo 8 son hombres y 1 mil 253 son mujeres, de los cuales la mayoría se concentra en la zona urbana de Mexicali, aunque en otras partes del Municipio también hay registro de trabajadores sexuales.En la zona urbana, hay 1 mil 109 trabajadores sexuales, mientras que en Los Algodones se concentran otras 64; en Ciudad Morelos otras 39 y en San Felipe existe registro de al menos 49 personas desempeñando el trabajo sexual.La mayoría de las y los trabajadores sexuales se encuentran en el rango de los 18 a los 33 años de edad, con una escolaridad máxima de Secundaria, aunque existen al menos ocho trabajadores y trabajadoras sexuales registrados con carrera profesional.En Mexicali, son los transexuales y travestis los que tienen mayor presencia en el Centro Histórico. La zona de hoteles ubicado sobre la avenida Morelos es su, como lo expresa Tamayo Madueño.Quienes acuden a registrarse y obtener la tarjeta de salud es porque en su mayoría, no quieren tener problemas con la Ley, dice. Hasta hace unos años, había más de 4 mil trabajadores sexuales y hoy apenas rebasan los mil, añade.“No hay un reglamento que prohíba la prostitución ni que la regule en cierta forma, es un vicio dado por Ley; es algo que está y nadie quiere asumir para no tener problemas”, comenta la activista.Bajo un perfil con nombre falso y fotografías sin rostro, decenas o cientos de mujeres y hombres ofertan servicios sexuales por Internet, en Facebook, Twitter o negociando el servicio a través de Whatsapp.Las fotografías, eminentemente eróticas, incluyen en su descripción tipo de servicio, horarios, precios y condiciones.Entre los ofertantes también se encuentran hombres que ofrecen sus servicios depara mujeres o para parejas, también por un costo específico.Se trata de una actividad no regulada y supeditada a la oferta y demanda de los servicios sexuales a través de las redes sociales.Grupos de Facebook dedicados especialmente a eso, muestran perfiles con seudónimos y sin fotografías del titular, mostrando diversas mujeres en posiciones eróticas, con sus nombres y un mismo número telefónico para solicitar a cualquiera de las que aparecen en elLos arreglos son por mensaje privado (inbox) o por teléfono celular, con precios que van de los 400 pesos hasta más de 1 mil pesos, dependiendo del servicio y las condiciones del mismo.De acuerdo a la Ley General Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar Los Delitos En Materia De Trata De Personas Y Para La Protección Y Asistencia A Las Víctimas De Estos Delitos, contempla de los artículos 13 al 20, la trata de personas con fines sexuales.Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:I. El engaño;II. La violencia física o moral;III. El abuso de poder;IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;V. Daño grave o amenaza de daño grave; oVI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo.Además, el Código Penal de Baja California contempla el delito de lenocinio en el Artículo 264, pero solo en casos de personas menores de 18 años o de “quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo”.Por otra parte, el artículo 267 contempla la mayoría de los casos que pueden verse actualmente en redes sociales:El lenocinio se sancionará con prisión de dos a diez años y de cincuenta a quinientos días multa.Comete el delito de lenocinio:I. Quien explote el cuerpo de otra persona por medio del comercio carnal y obtenga de él un beneficio cualquiera;II.- A quien induzca, solicite o reclute a una persona para que con otra, comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se dedique a la prostitución; yIII.- Quien dirija, patrocine, regentee, administre, supervise o financie directa o indirectamente prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución en cualquier forma u obtenga cualquier beneficio de sus productos. Asimismo, se procederá a la clausura definitiva de los establecimientos descritos en esta fracción.En los últimos dos años, la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE) ha atendido 42 investigaciones por delitos de trata de personas y lenocinio.El reporte, elaborado por David Lozano Blancas, coordinador en Mexicali de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), señala que 32 de las investigaciones corresponden a Tijuana, 2 a Ensenada y otros 3 a Mexicali.Del total de investigaciones iniciadas, solo 6 han sido consignadas ante un juzgado, mientras que 23 aún están en integración, algunas de ellas desde principios del 2015, sin tener resolución hasta el momento.Se solicitó una entrevista con Héctor Orozco, fiscal encargado de la Unidad Estatal Contra la Trata de Personas de la PGJE, pero no hubo respuesta.Lo mismo ocurrió en la PGR, con la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, al solicitar entrevistas, en la cual tampoco hubo respuesta favorable.De acuerdo al reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, denominado TIP REPORT (Trafficking In Persons), México no cumple los estándares mínimos para erradicar el tráfico de personas y la trata.Entre las recomendaciones emitidas se encuentra la de aplicar fondos para refugios de víctimas, reforzar los esfuerzos para investigar y perseguir a traficantes y tratantes, así como a funcionarios públicos cómplices.Según el TIP REPORT, México reportó 1 mil 814 víctimas de tráfico en 2015, de las cuales 784 de ellas eran para comercio sexual.Hasta un 80% ha bajado el movimiento en el Centro de la Ciudad.El 27 de agosto de 2015, bajo el NUC 0202/2015/37686, se consignó la investigación sobre un caso de trata de menores, todas alumnas de un plantel de Conalep al oriente de la ciudad.Poco común, según diría el fiscal en audiencia, que en Mexicali se haya dado un caso de este tipo, pues se trataba de una joven ofertando a dos de sus amigas para servicios sexuales, según la acusación actualmente en espera de resolución.Otros casos más de trata con fines de explotación sexual, no trascendidos a la opinión pública, se comenzaron a integrar desde el 21 de diciembre de 2015 bajo el NUC 202/2015/56223 y uno más, el 19 de febrero de 2016, bajo el NUC 0202/2016/07570.El caso dellamó la atención pública, pues en la averiguación se incluyen presuntamente a personal del mismo plantel que habría participado en lo que se consideró una red de trata de personas.Karolina “N”, hoy de 19 años, se encuentra aún en prisión preventiva. Una de las víctimas la acusa de haber arreglado encuentros con un hombre a cambio de dinero, en moteles de la ciudad, a las cuales, según dijo, era extorsionada e intimidada para asistir.El 1 de agosto de 2016 se le imputaron los cargos tras ser detenida cuando viajaba, estando embarazada, con su familia. El 6 de agosto de ese mismo año se le vinculó a proceso y el 12 de agosto se solicitó una prórroga para el plazo de investigación, que inicialmente fue de 2 meses.Finalmente el 28 de diciembre se llevó a cabo una audiencia intermedia, en la que acordaron llevar a cabo un procedimiento o Juicio Abreviado, lo que implica dos cosas: La aceptación de la culpa y la reducción de la pena por ello.Sin embargo, el 8 de febrero que se llevó a cabo la audiencia de Juicio Abreviado, las partes no llegaron a un acuerdo en cuanto a la sentencia.El Fiscal se desistió de la solicitud y el proceso sigue su curso, aún sin una determinación judicial.El próximo 24 de abril se llevará a cabo la audiencia intermedia en la que se determinará si hay elementos para llevar el caso a un Juicio Oral, o si las partes, de nuevo, acuerdan un Juicio Abreviado, lo que implicaría la reducción de la sentencia.