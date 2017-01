Mil 500 menores no cuentan con acta de nacimiento: Registro Civil

MEXICALI, Baja California(GH)

Son alrededor de 1 mil 500 menores de edad que no tienen identidad oficial al no haberse completado debidamente el trámite del acta de nacimiento en la Oficialía del Registro Civil Municipal.



El oficial del Registro Civil, Josué Hiram Aello Meléndres, informó que regularmente, de acuerdo al Hospital donde se presenta el nacimiento, se orienta a la gente hacia la oficina de Registro Civil más cercana.



El Hospital entrega un aviso de nacimiento a los padres del menor para que acudan a la oficina señalada a tramitar el acta de nacimiento.



Sin embargo, mucha gente cree que ese aviso de nacimiento es el acta definitiva, por lo que no acuden a completar el proceso, puntualizó.



Existe en las oficinas municipales un rezago mayor a 1 mil 500 expedientes de niños mayores a 6 meses con la documentación lista para expedir el acta de nacimiento.