SSPE recomienda extremar precauciones por lluvias en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), hace un llamado a la ciudadanía a reforzar medidas de seguridad que permitan proteger su integridad y la de su familia durante los días de lluvia en la entidad, así como a utilizar de manera responsable la línea de emergencia 9-1-1 la cual está alerta las 24 horas del día.



Una de las principales recomendaciones es no salir de casa si no es necesario, no cruzar a pie ni en auto zonas en riesgo, respetar señalamientos de seguridad colocadas por las autoridades como medida de alerta y prevención en las avenidas transitadas y carreteras.



Si vive en áreas propensas a inundaciones acuda a refugios o albergues, y evite que menores de edad y adultos mayores se expongan las bajas temperaturas pronosticadas para las próximas horas.



De acuerdo a la estadística registrada de las 06:00 a las 10:00 horas de este día, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), indica que se han atendido alrededor de 68 incidentes en los municipios.



-Mexicali: 10 reportes.

-Tijuana: 52 reportes.

-Ensenada: 3 reportes.

-Tecate: 2 reportes.

-Playas de Rosarito: 1 reporte.



Los incidentes más reportados en la ciudad de Tijuana fueron inundaciones en la colonia Lucio Blanco y carretera Tijuana a Tecate, así como derrumbes en Camino Verde y bulevar 2000.



Así como accidentes viales, ante lo cual se recomienda verificar el estado de su vehículo antes de tomar carretera o zonas viales transitadas.