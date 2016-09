Es Baja California un estado feliz

TIJUANA, Baja California(GH)

No cabe duda que la felicidad juega un papel primordial en el desarrollo de las personas, por ende de las familias y la sociedad en general, sin embargo queda claro que la misma va disminuyendo para muchas personas a través de los años y en muchos casos por cuestiones triviales difíciles de controlar.



De igual manera la convivencia diaria con nuestros seres queridos e incluso con las personas extrañas que nos rodean juega un papel muy importante en todo ser humano, por lo que resulta relevante conocer qué tan felices somos, identificando la importancia de quienes nos rodean y teniendo claro qué motiva nuestra vida, temas que en esta ocasión la agencia de investigación de mercados Imerk tomó como eje central de su estudio, obteniéndose información realmente reveladora.



¿SON FELICES ?LOS BAJACALIFORNIANOS?

Sí, el 69.7% de los habitantes de Baja California se sienten “muy felices” en este momento de su vida, sentir que es mayor en los habitantes de Tijuana (76.7%), así como las mujeres (70.2%) y las personas de 26-35 años (79.2%). Por el contrario, no hay que perder de vista que el 30.3% se siente poco o nada feliz, sorprendiendo ver que esto último sube a 37.5% en Tecate y a 38.7% en las personas mayores de 65 años, reflejando el estudio que a mayor edad disminuye el índice de felicidad.



Con relación a algunas características con notable influencia en la felicidad de las personas, se identificó lo siguiente en los habitantes de la región:



- El 82.5% se “ríe con facilidad”, la espontaneidad es mayor en Ensenada (90%), en las mujeres (84.3%) y los jóvenes de 18 a 25 años (88.5%).

- Al 61.5% le resulta “fácil perdonar”, siendo más propensos al perdón en Tecate (67.5%), los hombres (64%) y las personas mayores de 65 años (70.8%). Sin embargo del 38.5% que se auto considera rencoroso su número sube en Rosarito (45%), las mujeres (39.4%) y los jóvenes de 18 a 25 años (55.2%).

- Mientras que el 47.3% “no se enoja con facilidad”, siendo más pacientes los habitantes de Tecate (50%), las mujeres (48.7%) y los jóvenes de 18 a 25 años (49.8%), se identificó que el 52.7% acepta tener un carácter más explosivo, principalmente en Rosarito (56.7%), en los hombres (56.5%) y en las personas mayores de 65 años (56.6%).

Es importante resaltar que en aquellas personas que se consideran “muy felices” se incrementa la facilidad de reír a 86.4%, de perdonar a 66% y de no enojarse a 49.8%.



CONVIVENCIA Y ?MOTIVACIÓN PERSONAL

En la convivencia diaria existen diversos grupos de interacción, veamos cuál es su importancia para los habitantes de Baja California:



Familia: Es “muy importante” para el 98.3% de las personas, siendo mayor en Ensenada y Rosarito (99.2%), así como en las mujeres (99.3%) y las personas de 46 a 65 años (99.1%).

Amigos: Son “muy importante” para el 74.3% de las personas, principalmente en Ensenada (82.5%) y en las mujeres (75.6%); en cuanto a la edad su importancia se incrementa en los segmentos de 18 a 25 años (80.5%) y de 46 a 65 años (78.8%), fuera de ellos la importancia promedio disminuye a 68.9%.

Comunidad: Al 55.8% le resultan “muy importantes” los habitantes de su ciudad, sin embargo al 44.2% les importan poco o nada. Con relación a esto últimos la indiferencia ciudadana es mayor en Rosarito (56.7%) y Tijuana (47.5%), así como en los hombres (46.6%) y las personas de 18 a 25 años (51.7%) / 26 a 35 años (50.6%).



MANUEL LUGO

Director General de IMERK

manuel@imerksc.com