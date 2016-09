Atienden a más de 1,600 jóvenes por depresión

MEXICALI, Baja California(GH)

En lo que va del 2016 en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (Ipebc) han atendido a más de 46 mil pacientes, de los cuales alrededor del 20% es por depresión.



Siendo esta la principal causa que orilla a los jóvenes y adultos a pensar en el suicidio. Además de la ansiedad y la dependencia a una sustancia prohibida.



Tan sólo en Mexicali, de enero a la fecha se han atendido a más de mil 600 niños y adolescentes que padecen de depresión.



La doctora Adriana Balcázar Musacchio, directora general del Ipebc, señaló que el suicidio no es exclusivo de pacientes con depresión, sin embargo es una de las principales causas.



Dijo que del total de las atenciones a la población en general que han realizado, el 19% son por trastornos de ansiedad, 18% por trastornos efectivos o bipolaridad, el 14% por sustancias y el 8% por esquizofrenia.



SIGNOS DE ALERTA



Señaló que los signos de alerta que los padres deben identificar en los jóvenes son los cambios de conducta y alimenticios.



“Cuando comen mucho o dejen de comer, cuando duermen demasiado o padecen de insomnio, irritabilidad frecuente o el aislamiento social”.



“Que ya no tengan interés por las actividades cotidianas, que tengan problemas en el trabajo o en la escuela, cuando bajan el rendimiento laboral o bajan calificaciones”, comentó.



Ante esto, explicó, se debe llevar con un especialista para valorar la situación de cada individuo y de esta manera identificar alguna tendencia de suicidio a tiempo.



Incluso puntualizó que es importante poner mucha atención cuando el joven empieza hablar sobre la muerte, que piense que es mejor estar muerto a estar vivo, ya que son signos que no hay que minimizar.



“Porque muchas familias piensan que el joven no se va atrever, pero cuando incluso empieza a planear su funeral, de qué tipo de ropa utilizar o la música”.



“Es una señal clara que el individuo está planeando suicidarse o son signos de alarma de que el paciente está pidiendo ayuda”.



ES EL SUICIDIO SEGUNDA CAUSA DE MUERTE DE JÓVENES



Según estadísticas emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el suicidio es la segunda causa de muerte de los jóvenes en México.



En México considerando los suicidios ocurridos y registrados en 2014, sucedieron 2 mil 493 casos, representando el 40.2% en la población joven de 15 a 29 años.



Observando una tasa de 7.9 suicidios por 100 mil jóvenes de este grupo de edad. Las tasas de suicidio muestran que de la estadística, 12.5 son de hombres y 3.5 en mujeres.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera este acto como un problema de salud pública que puede ser evitado.



Con el fin de fomentar las medidas de prevención que se deben considerar para detectar el riesgo y evitarlo. El Inegi establece que en México en el 2014 se registraron 6 mil 337 suicidios, 98.0% de ellos ocurridos en ese mismo año.



Al igual que en los niveles mundiales, los suicidios en el país presentan una tendencia creciente, puesto que entre el año 2000 y 2014, la tasa de suicidios aumentó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes.

PATRICIA GARCÍA



TIEMPO DE CALIDAD



Finalmente recomendó a los padres de familia dedicar tiempo de calidad a los jóvenes, para identificar señales que pudieran alterar el bienestar de sus hijos.