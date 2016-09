Ayudan con análisis a Don Miguel

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de una entrevista con Miguel Bustos García, recibió ayuda médica para atender sus malestares que dice son derivados de no haberse protegido del veneno que utilizaba para fumigar casas en “Los Santorales” de forma altruista.



Agradeció a la doctora Echeverría que le llamó al día siguiente de que se publicara su historia en PERIÓDICO LA CRÓNICA, para darle la noticia de que le harían todos los análisis de forma gratuita.



Ahora su preocupación es que desde que enfermó no ha podido obtener dinero para alimentar a sus 15 animales, a quienes ha salvado de morir en las calles de “Los Santorales”.



“Yo pienso que mi enfermedad es pasajera, sería alimentarme bien y descansar de fumigar, ojala sólo sea eso, quisiera que me ayude alguna asociación a buscarles hogares a los perros que hospedo”, mencionó don Miguel.



“Cuando le das amor a los animales ellos salen buenos, son como los niños, por eso le pido al Gobierno que deje de sacrificarlos, porque ellos son una bendición”, exhortó Bustos.



“Hace 20 días pedí a Dios que me ayudara con este malestar, cuando la doctora Echeverría me habló diciéndome que acudiera a su consultorio a la calle Madero, me quedé pensando y dije que rápido es mi hermoso Dios”, relató.



Bustos reiteró que necesita ayuda con comida para él y sus perros, croquetas y un radio, él vive en la calle Del Marino, esquina con Astronauta, #744, colonia San Carlos, su número es el 686-108- 97-27.