Mejora la vida de doña Norma

MEXICALI, Baja California(GH)

“Gracias a mi Dios Padre que me han ayudado”, dijo doña Norma, quien recibió un aire acondicionado portátil para mitigar el calor. Una pareja de norteamericanos donó el sábado el aparato.



Además a través de la red social facebook, la ciudadana Nancy Lobatos junto con otra docena de personas organizaron una recolección de apoyos, con lo que reconstruyeron las paredes de la casa.



Con hojas de madera comprimido y pintadas de blanco se remodelaron todas las paredes de la casa y el techo para evitar goteras. Se retiró escombro y basura, se podaron los árboles y se retiró la maleza.



“Primero doy las gracias a mi Dios Padre que no me abandona y a todas las personas que me han ayudado, muchas gracias”, dijo Norma.



Junto a su gato Fígaro, ahora se sienta en una silla blanca frente al aire fresco para por fin mitigar el calor.



Doña Norma podría ser trasladada en la semana a revisión ocular, así como reparar el techo por la parte interna.



“A mí no me gusta andar pidiendo cosas, por eso agradezco mucho a todas las personas que vienen y me ayudan con lo que pueden, sea poco o mucho”, comentó.



Norma ahora cuenta con un pequeño refrigerador, despensa, paredes resanadas, un techo, pero sus necesidades siempre permanecerán por ser una mujer de aproximadamente 80 años de edad, sin familiares, pero con todas las ganas de vivir.



EN DATOS



Cualquier apoyo económico o en especie puede ser entregado directamente con Norma en calle De la Fortuna, número 2793, colonia El Porvenir.