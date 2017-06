Permitirá SEE recortar horario escolar a escuelas sin A/C

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE), permitirá que las escuelas de Educación Básica recorten el horario escolar, donde los aparatos de aire acondicionado no estén funcionando con regularidad.



Lo anterior con el fin de velar por la integridad física de los alumnos, con la llegada de las altas temperaturas en esta ciudad.



Los directivos deberán reportar previamente a la Supervisión o Inspección de Zona, y al nivel educativo correspondiente las acciones implementadas y su justificación, señaló el SEE.



El Sistema Educativo por medio de Protección Civil, emitió una serie de instrucciones y recomendaciones a seguir en los planteles educativos ante la ola de calor que llegará esta semana.



Lo principal es evitar todas las actividades al aire libre, así como contar con zonas de sombra para la hora del recreo, de no ser así, deberán tomar su receso en el salón de clases.



Pidieron a los directivos y docentes de las escuelas, permitir no llevar el uniforme completo, por ejemplo, evitar el uso de corbata, chalecos, etcétera.



Más detalles en la edición impresa