Médico cachanilla apoyó tras el terremoto

MEXICALI, Baja California(GH)

Sucumbiendo a la misión de un médico de corazón, René Arroyo de Anda, fue de los pocos médicos que asistió para atender los estragos del terremoto que azotó a México el 19 de septiembre.



Originario de Hermosillo, Sonora, pero de trayectoria cachanilla, el médico cirujano, gastroenterólogo, gestionó todo para llegar lo antes posible. Cuando supo del temblor en la Ciudad de México (CDMX), sintió que debía poner sus conocimientos médicos al servicio de la comunidad que vivía una situación caótica por el devastador terremoto.



“Yo como médico que juré a Hipócrates que los enfermos estaban primero, incluso antes que yo mismo, fui de los pocos que se presentaron, así que me fui pese a que mi familia me pidió que no lo hiciera”, relató el médico.



Arroyo explicó que tomó un taxi en Tijuana hacia el aeropuerto; el chofer Gabriel Nava Cruz, de 56 años, decidió no cobrarle luego de saber la misión que tenía el médico, con la intención de aportar un granito de arena a la causa.



Tomó un avión a la CD- MX, Fernando Campillo Molina, médico quiropráctico y amigo de la infancia de René, lo recibió y acompañó en su estancia. Arroyo se instaló y decidió con base a la información que circulaba en los medios, que debía ayudar en el colapso del Colegio Rébsamen, donde se especulaba que había niños y maestros sepultados bajo los escombros.



Estando en la CDMX, el doctor René narró que mandó hacer una bata de médico con diversas insignias para que le permitieran acceder a ciertas áreas restringidas, desde una cruz católica, hasta la bandera de Canadá, portaba en su atuendo.



En la cuarta noche, el médico durmió en una colchoneta cerca de las instalaciones del colegio Rébsamen, el médico confió que por las réplicas sentían que sus vidas corrían riesgo, esperando el momento en que se requirieran sus especialidades médicas.



“Por insistencia fui pasado a un área más especializada, donde estaban cirujanos, pediatras, urgenciólogos, además de espacios para colocar los cuerpos de las personas rescatadas”, declaró.



Pidió a los militares de la Marina, que no fueran a derrumbar el edificio sin la autorización de los doctores, orden que se acató y se continuó con la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto.



Arroyo contó que a través de artefactos que detectaban el calor humano, vio cuerpos en movimiento. Pasaron días sin que se rescatara a una sola persona, tras la especulación de las autoridades por el caso de la niña Frida que al final, resultó que no existía.



Tras la orden de revisión de las infraestructuras que cayeron, para determinar si hubo irregularidades en su construcción, decidió buscar en otros puntos de conflicto una forma de ayudar como médico.



Por los medios de comunicación supo que en avenida Chimalpopoca y calle Bolívar donde había un fábrica textil de cuatro pisos derrumbada, en la que había muchas personas atrapadas, sin embargo la entrada a la zona estaba restringida.



LA CUEVA DEL INFIERNO



“Guiados por un poder superior llegamos al sitio, había mucha gente y muchos sitios peligrosos por el derrumbe, a pesar del resguardo pude meterme por un hueco que parecía la cueva del diablo”, relató.



Pasados seis metros de profundidad se encontró con dos personas atrapadas y confundidas por el terremoto a quienes comienza a mover para lograr extraerlos de la zona que podía caer con una ligera réplica.



“El primero estaba atorado con una loza, intenté destrabarlo, tomé un tubo para hacer palanca para mover la loza, hasta que logró sacar la pierna, debajo de él había otra persona y también la destrabé, salimos y fueron atendidos en emergencias”, dijo.



Llegaron, sus madres, esposas e hijos, quienes le ofrecieron al médico una comida, él se negó y les pidió que hicieran una misa, para agradecerle a Dios el milagro. Tras esta hazaña el médico decidió que era momento de regresar a Mexicali, donde lo recibió con alegría su familia y amigos. Agradeció a la vida el respirar una tranquilidad que en la CDMX no encontró por la lamentable tragedia.