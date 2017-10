Ayuntamiento encarece la transparencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Un pago de hasta 100 mil pesos puede alcanzar una solicitud de información pública al actual Ayuntamiento de Mexicali, derivado de modificaciones a la Ley de Ingresos 2017, las cuales fueron aprobadas discretamente.



La Sindicatura Municipal del 22 Ayuntamiento de Mexicali respondió a una solicitud de información pública, requiriendo un pago de alrededor de 100 mil pesos para poder entregar la documentación digitalizada, por “costos de copias fotostáticas y digitalización”.



Al amparo de una modificación a la Ley de Ingresos para el Ayuntamiento de Mexicali apenas este 2017, aprobada por la administración de Gustavo Sánchez Vázquez, es que las solicitudes de información pública muestran estos aumentos.



En este caso, se trata de una solicitud de información sobre la versión pública de los expedientes de responsabilidad administrativa respecto a las sanciones a funcionarios durante la administración del 21 Ayuntamiento, encabezado por el ex alcalde Jaime Díaz Ochoa.



La solicitud de información, bajo el folio 111117, en la que se requería la documentación en formato digital, como lo prevé la ley, fue respondida por la Sindicatura Municipal, con la condicionante del pago, incrementando así sus costos para el primer año de la presidencia de Sánchez Vázquez.



En una segunda justificación, la Sindicatura Municipal señala que la entrega de la información en el formato digital implica costos para el Municipio, como fotocopias, digitalización, distraer a personal, energía eléctrica, papelería, tinta, marcadores negros y jornadas extraordinarias de labores.



Son en total 129 expedientes iniciados en procesos de responsabilidad administrativa en contra de funcionarios del 21 Ayuntamiento de Mexicali los que comprende la solicitud, con un total de 6 mil 770 hojas.



En este contexto, Sindicatura Municipal impuso un cobro de 8 mil 462 pesos y 50 centavos para copias impresas, mismas que NO se solicitaron, ya que la información se requirió digitalizada, en una memoria portátil, tomando en cuenta la cantidad de hojas y dispendio en papel.



Además de este cobro, la Sindicatura impuso un segundo cobro de 92 mil 4 pesos y 30 centavos por concepto de digitalización. Es decir, con un cobro de 13.59 pesos por cada hoja en archivo PDF. En total, por la entrega de un disco compacto con la información solicitada, el 22 Ayuntamiento está requiriendo un pago exacto de 100 mil 466 pesos y 80 centavos.





LA MODIFICACIÓN PARA ENCARECER



La administración del 22 Ayuntamiento encabezada por Gustavo Sánchez Vásquez, realizó una modificación a la Ley de Ingresos que encarece la entrega de información en formato digital o su versión digitalizada.



Fue sólo hasta la presente administración, que el Artículo 53 de la Ley de Ingresos incluyó el cobro por copia digital, 10 veces mayor al de la copia física de documentos, al mismo costo que las copias certificadas físicas en papel.



La situación es para nada similar con las tabulaciones en costos que presenta el Gobierno del Estado. Hasta la anterior administración, encabezada por Jaime Díaz Ochoa, la entrega de información en formato digital, es decir, en memoria USB o disco compacto, generaba un cobro hoy equivalente a 13.59 pesos, más los impuestos derivados de ello.



Con esta modificación a la Ley de Ingresos, el acceso a la información pública gubernamental se ve más acotado, al generar costos como los expuestos en el caso de la solicitud citada anteriormente.



LA RESOLUCIÓN





A través de un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipbc), concluido y resuelto el pasado 17 de agosto por el comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, se avalan los cobros hechos por el Ayuntamiento en estos casos.



La resolución al Recurso de Revisión REV/197/2017, el Itaip determina que el costo total “no es contrario a derecho”, y confirma la respuesta del Ayuntamiento, sin embargo le “pide” que ponga a disposición del solicitante una “modalidad de consulta menos costosa”.





EXHORTO



En la resolución del Itaipbc, se le “exhorta” al Ayuntamiento a que, una vez que se cubra el costo de las copias impresas, mismas que no se solicitaron, se ponga a disposición del solicitante en copia simple o en consulta directa.



De acuerdo al Artículo 134 de la Ley de Transparencia, las cuotas establecidas por los gobiernos municipales no podrán ser mayores a las que establezca el Gobierno del Estado, sin embargo en su Ley de Ingreso, el Estado no prevé tarifa por las copias digitales, dejando en una laguna legal los cobros que hace el Ayuntamiento de Mexicali.



A través de esta resolución, el Itaipbc también realizó un “exhorto” al Ayuntamiento respecto a los altos costos de la reproducción digital, “circunstancia que a criterio de este instituto debe ser combatida”, reza la resolución.



“No se pueden permitir costos que sobrepasen los precios por copia digital que se ofrecen en el mercado, ya que esta situación vulnera el derecho a la información, al inhibir a la ciudadanía a solicitar información cuya reproducción resulte impagable o exorbitante”, añade.



Y finaliza: “Se exhorta al sujeto obligado para que en el ejercicio de su facultad reglamentaria al establecer los costos de reproducción de la información que generen, obtengan, transformen o conserven por cualquier título, éstos se ajusten a los objetivos que persigue la Ley de Transparencia, así como los principios de equidad y proporcionalidad”.