Investigan muerte e intoxicados en el Valle

MEXICALI, Baja California(GH)

durante la tarde de este domingo en el Valle de Mexicali.Los hechos ocurrieron poco antes de las 15:00 horas, cuando un hombre y su familia habían hecho una caminata por el Cerro Prieto y posteriormente llegaron a una tienda en el ejido Jalapa, donde compró un refresco de dos litros.y fue llevado por sus familiares al Hospital del IMSS en el ejido Nuevo León, donde, de acuerdo al reporte, no lo atendieron, por lo que lo llevaron a la clínica de Cruz Roja en el ejido Guadalupe Victoria.Fue ahí donde se solicitó su traslado al Hospital General de Mexicali, debido a la gravedad de los síntomas.Cuando era trasladado en la ambulancia, el hombre intoxicado cayó en paro cardiorrespiratorio y por ello llegaron de urgencia a la clínica de Issstecali en el ejido Nuevo León.José María Soto Gastélum, de 38 años, fue declarado sin vida al llegar a esta clínica, alrededor de las 16:47 horas de este domingo.No será hasta que se realice la autopsia que se sepan las causas de la muerte en este caso, mientras tanto, la botella con el refresco fue asegurada para su revisión.Tres personas más que fueron encontrados intoxicados por supuestamente la ingesta de un refresco fueron trasladados a diversos centros de salud en la ciudad de Mexicali, reportándose estables.Fue alrededor de las 19:00 horas cuando otros casos se reportaron en centro de salud de ejido Nuevo León, quienes según se indicó habían tomado una soda que habían adquirido en un abarrote de la zona.Residentes de la zona, quienes obtuvieron acceso a los refrescos supuestamente contaminados, refirieron que al vaciarlos sobre la superficie notando una sustancia cristalina que se desprendía de la misma.Fue al recogerla que se percataron de una sustancia granulada al tacto, la cual fue levantada y al buscar olerla esta no desprendía ningún olor en específico, sin poder tener conocimiento de qué sustancia podría pertenecer.Personal del centro de salud refirieron que algunas de las personas que presentaron intoxicación padecían de náuseas, mareos y dolor en el estómago.El director del Issstecali, Javier Meza López, precisó que los estudios de necropsia serán los que determinen la causa del fallecimiento de la persona.Agregó que deben analizar todos los factores como una posiblebroncoaspiración que registró la Cruz Roja en el traslado del paciente que falleció.De los trasladados, una mujer es paciente del Issstecali que fue canalizada a la clínica de Mexicali con un cuadro de náuseas, escalofrío, dolor de cabeza y de estómago, era reportada estable.Las otras dos personas fueron trasladadas al Issste y Hospital General, respectivamente.Los tres casos están siendo analizados y bajo diagnóstico con posible endoscopía para determinar las causas de probable intoxicación.Señalan que el refresco tenía una sustancia granulada.La difusión de un video alertando por supuestas intoxicaciones después de haber bebido sodas, creó la especulación de una alerta por parte del Sector Salud, sin embargo las dependencias señalaron que no han sido enterados al respecto.Aunque el Instituto de Servicios de Salud (Isesalud) aun no había dado un posicionamiento hasta el cierre de esta edición, Issstecali señaló que no había sido enterado de una alerta sanitaria por supuestos refrescos alterados.Precisaron que la información sobre los refrescos fueron manifestados por el autor del video viralizado, sin embargo no se sabe qué sustancia los intoxicó y cómo fue que lo ingirieron a ciencia cierta.Personal del Issstecali detalló que dicha dependencia fue la que recibió a cuatro personas en la clínica del Valle, tres hombres y una mujer, uno ingresó sin signos vitales, los otros tres ingresaron después.