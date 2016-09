MEXICALI, Baja California(GH)

Luis Alberto Delgado Romero, de 98 años y ex alumno de la Escuela Cuauhtémoc, tiene muy buenos recuerdos.



En ese lugar tomó clases de piano, ahora, después de mucho tiempo, tuvo la oportunidad de tocar en el encuentro de alumnos de la escuela.



Adoptado por esta ciudad, llegó con su familia en 1920 provenientes de Baja California Sur.



"Tengo pocos recuerdos porque ya pasó algún tiempo ya, pero recuerdo a la profesora Carmelita Rivera y la maestra Josefina Corella.



"Lo que más me gustaba de la escuela era tomar clases en los salones de atrás porqué podía salir rápido al recreo", dijo contento a este periódico.



El pianista es disciplinado, para ello sigue tocando el piano de las instalaciones de Casa de la Cultura para no perder la costumbre y la práctica.



"Me gustaba mucho el salón de actos, teníamos una clase con la profesora Coronel, nos enseñaba vocalización", compartió.