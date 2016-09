Exigen negar la libertad a "El Demok"

MEXICALI, Baja California(GH)

A la medianoche del jueves, Adriana Meraz Pérez recibió una visita portadora de malas noticias: el asesino de su hija solicitó por tercera ocasión su libertad, cuando apenas lleva seis años de condena.



El homicida que asesino a Andrea Berrelleza Meraz, después de haber acuchillado a su padre Eduardo Robinson Romo, pidió los beneficios retroactivos de la nueva Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, que establece como pena máxima cinco años.



A las 15:00 horas de próximo 27 de septiembre se llevará a cabo en la sala número tres, del Centro de Justicia ubicado en el Río



Nuevo, una audiencia privada en la que se resolverá la petición efectuada por el sentenciado.



HERIDAS NO SANAN



Han pasado seis años y cuatro meses desde que la familia Berrelleza Meraz perdió a su hija adolescente, sin embargo el dolor no ha curado y por si fuera poco cada año han tenido que encarar en audiencias a Eduardo “N”, alias “El Démok”.



Ahora que la libertad de “El Démok” es solapada por los derechos que establece la nueva ley, la señora Adriana teme por la vida de sus dos hijas y dos nietos, por lo que exige que haya una orden de restricción contra el homicida.



“En este tiempo hemos llevado dos audiencias por año, en la última el Juez señaló que no le podía permitir la libertad porque la última vez que se la negaron él dejó de tomar su medicamento”, señaló Meraz.



La sicóloga del interno mencionó que en caso de que éste abandonara el tratamiento médico, puede caer de nuevo en una psicosis, lo que representa un peligro para si mismo y la sociedad.



“¿A mi quién me da la seguridad que cuando salga lo van a cuidar? no le van a poner una patrulla las 24 horas, si le van a dar la libertad quiero que me aseguren una orden de restricción, a él le dan mucho beneficios y a mi me han negado audiencias abiertas”, aseveró.



La madre de la finada detalló que fueron dos homicidios con agravantes, y aún así lo quieren liberar.



El mensaje que están dando a la sociedad, consideró, es que cualquier menor puede cometer un delito y en cuestión de cinco años lo van a dejar libre.



“Estoy indignada y molesta, esto es muy desgastante, me dicen que no le puedo decir nada y a ellos le dan más beneficios”, declaró con notorios sentimientos de impotencia y tristeza.



No ha pasado ni un año que el juez señaló inviable su libertad, debido a que debe de continuar su tratamiento psicológico y emocional.



“Yo no detecte que él venía mal, confíe; al momento de que (El Demok) le confesó (a Andrea) lo que había hecho un día antes con su padre, ella se asustó y por miedo a que lo acusara fue cuando la agredió y la mató a golpes”, relató con dolor la señora Meraz.



APOYO



Ahora, Adriana Meraz espera que la sociedad la siga apoyando para que “El Démok” no salga en libertad, ya que él mató a su padre directo y a Andrea, por lo que no entiende como es que las autoridades podrían dejarlo salir.



Aclaró que ellos no son gente de dinero para estar pagando abogados, señalando que ignora quien está financiando la defensa de Eduardo “N”, ya que no los han dejado descansar.