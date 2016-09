Es pasaporte a la impunidad la Ley de adolescentes

MEXICALI, Baja California(GH)

El vicepresidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales Figueroa, señaló que las permisiones de la Ley de Adolescentes es un pasaporte a la impunidad, ya que se encuentra lejos de representar justicia para la sociedad.



El caso de Eduardo “N” conmovió a la ciudadanía por la naturaleza del delito, pero debido a que la pena máxima se reduce a cinco años, Rosales mencionó que está en su derecho de salir en libertad.



Sin embargo la misma ley exige que quien emita una liberación en un caso como el del apodado “El Demok”, debe ser expedida por un juez de Ejecución, figura que no existe en Baja California.



“En Baja California no existe un juez de Ejecución para Adolescentes, ese es el impedimento legal para que el muchacho no obtenga su libertad, el Poder Judicial no se ha preocupado por designar un juez tal y como lo exige la ley”, reveló.



El periodo para la instalación de un juez de Ejecución puede ser de hasta seis meses, tiempo que transcurriría a partir de que se lanzara una convocatoria.



“Sería un error fatal que fuera un juez de Control de Adultos a resolver una controversia de menores, de entrada porque los 18 jueces de Control de Mexicali conocen las medidas para mayores de edad, no pueden darle dualidad de responsabilidades”, aclaró.



El sistema de justicia no cuenta con mucho recurso para implementar estos nuevos cargos que exige la nueva ley, por lo que la libertad de Eduardo “N”, si bien es un derecho, aún es incierta.



Agregó que es la Procuraduría General de Justicia del Estado es la que debe de inconformarse ante esta irregularidad.



“El Artículo 177 exige jueces de Ejecución para modificar las medidas cautelares, en el caso de



Eduardo tiene derecho a salir pero tendrá que esperar a que se designe un juez de esa naturaleza”, concluyó.