Agotará la PGJE recursos para que "Demok" no salga

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante la próxima audiencia que podría dar la libertad al asesino Eduardo “N” (a) “El Démok”, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indicaron que el Ministerio Público agotará los recursos para que no sea liberado.



Tentativamente se indicó que será el próximo 27 de septiembre cuando se lleve a cabo la audiencia para Eduardo “N”, quien el haber cumplido dos terceras partes de su sentencia busca su libertad anticipada.



Voceros de la dependencia indicaron que ya después de presentadas las pruebas por parte de los fiscales, correrá la decisión a cargo de los jueces que se encargaran de deliberar si se le otorga la libertad o no.



En caso que sea liberad “El Démok” por parte de los jueces se respetara la decisión que fue tomada, se dijo, aunque no se esté del todo de acuerdo con la misma resolución. Eduardo “N” (a) “El Démok” fue encontrado culpable y sentenciado a nueve años de prisión por el homicidio de Andre Berrelleza Meraz, de 15 años, así como de su padre Eduardo Robinson Romo, de 64 años, perpetrados el 17 de febrero de 2010.



Al cometer los crímenes “El Démok” tenía 17 años y actualmente tiene 23.



Esta es la segunda ocasión en la cual se busca la libertad anticipada de Eduardo, ya que el pasado 27 de julio se llevó a cabo la audiencia para ver si se daba alguna sustitución de la medida de internación, siendo esta negada.



La razón se debió principalmente a que el juez buscaba que esta persona terminara su tratamiento mental en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes.