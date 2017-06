Pide Cespm sustentabilidad, equilibrio y abasto en Ley del Agua

MEXICALI, Baja California(GH)

Como organismo operador de agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), requieren una nueva Ley del Agua que contemple sustentabilidad, equilibrio financiero y abasto de agua para todo el estado.



Hasta el momento no tienen considerada una nueva iniciativa de ley por parte de la Cespm o el Poder Ejecutivo, sin embargo no pueden ignorar la preocupación y solicitud de muchos grupos sociales y empresariales, explicó el director de la paraestatal.



“Yo lo que buscaría en la nueva ley del agua es que exista una sustentabilidad de las condiciones, el equilibrio financiero y poder asegurar el abasto de agua para todo el estado, no más para Mexicali”, declaró Francisco Paredes Rodríguez.



Aseguró que el tema está flotando en el ambiente, siendo el Congreso del Estado quien trae la iniciativa de realizar una serie de foros, para seguir explorando sobre el tema, comentó Paredes.



El titular precisó que será cuestión de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, si se lanza la iniciativa de la nueva ley, ya que la Cespm no ha sido promotora del potencial precepto.



Como organismo operador de agua, explicó que lo que más requieren es sanear las finanzas, por lo que sería óptimo que hubiera los mecanismos necesarios en la ley para llevarlo a cabo.



“El tema de las tarifas es importante para nosotros, necesitamos que la tarifa sea rentable para todos nuestros procesos del organismos para mantener un servicio como el que tenemos ahora y mejorarlo”, concluyó Paredes.