Turnan caso de SuperIssste a instancias federales

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de constatar que se lucraba con el estacionamiento de la tienda Súperissste, al rentarlo para los jóvenes que asisten a los antros aledaños, las autoridades de la dependencia de salud, comunicaron el caso a nivel federal.



El delegado de Issste, Antonio Magaña González, precisó que al detectar el acto ílicito, iniciaron las investigaciones por parte del Organo de Control, posteriormente, el mismo turnó el caso a las Secretaría del Issste en la Ciudad de México.



“Nosotros presentamos al órgano interno de control de Issste y al órgano interno de SuperIssste”, informó el delegado del Issste en Baja California.



La denuncia fue por utilizar el estacionamiento de un edificio de gobierno federal, para lucrar con los jóvenes que acuden de fiesta por las noches, a los antros aledaños por la calle L. Montejano y el bulevar Benito Juárez.



Van a proceder pronto para resolver el problema, reconoció que ya hay responsables identificados, pero no han acudido antes las autoridades investigadoras para comparecer y rendir su versión de los hechos.



“La responsabilidad de la irregularidad la determinará la autoridad a través de las investigaciones, pero todavía no comparecen las personas señaladas”, comunicó el delegado Magaña.



Comentó que el tema lo llevó a instancias federales en la Ciudad de México, en la Secretaría de Issste, por lo que el asunto se dio a conocer ampliamente, sobre todo por el alcance de las redes sociales.



Finalmente señaló que detectaron que la tienda vendía artículos que no estaban dentro de lo etiquetado por parte de SuperIssste, lo cual fue turnado a las autoridades investigadoras para imputar responsabilidad y sanciones al respecto.