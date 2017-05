PGJE y familia busca a Graciela Ramos Palma

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Graciela Ramos Palma de 24 años.



Familiares de la joven, acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Personas No Localizadas, para denunciar que desde las 10:00 horas del viernes 5 de agosto del 2016, salió de su domicilio ubicado en la avenida Chihuahua de la colonia Guajardo de esta ciudad capital y no ha regresado.



Comentaron que a partir de ese día, han buscado a Graciela con sus amigas, pero hasta el momento nadie les ha dado información sobre su paradero, la última vez que la vieron vestía un short con estampado de varios colores y una blusa sin mangas color rosa.



Graciela Ramos Palma, cuenta con la siguiente media filiación: mide 1.70 metros, es tez morena clara, complexión delgada, tiene el cabello largo y rizado de color castaño oscuro.



La PGJE, solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266.



También pueden comunicarse a los números: 089 de denuncia anónima o al 911.