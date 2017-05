Por vencer plazo para verificar afiliación a un partido politico

MEXICALI, Baja California(GH)

Estará activa hasta este viernes una herramienta de verificación en línea que servirá a la ciudadanía para saber si está afiliada o no a algún partido político, informó María Luisa Flores Huerta.La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California dijo que se desarrolló un procedimiento tras la verificación de las afiliaciones de los partidos políticos que realizó el órgano electoral.Esta herramienta da la oportunidad a que cualquier persona que no está segura de pertenecer a algún partido político, pueda verificar en línea su situación Señaló que en el portal del INE, en la pestaña de “Actores políticos” existe una liga para introducir la clave de elector y hacer la consulta.Esto será de utilidad para que los institutos políticos sepan que sus listas de afiliados tienen la seguridad, firmeza y voluntad de quienes quieren estar.La liga comenzó a estar disponible desde el pasado 8 de mayo y estará vigente hasta este viernes 19 de mayo.Indicó que en la propia página, hay un enlace donde habrá la oportunidad de interponer una queja en el dado caso de aparecer afiliado a un partido sin su consentimiento.Es importante aprovechar este espacio para no encontrarse con la sorpresa de que se forma parte de un partido político de forma indebida, agregó.El INE estará apoyando con los escritos y guías para interponer la queja correspondiente ante la afiliación indebida.Además, mencionó que este viernes será el último día en que los ciudadanos tendrán la oportunidad de presentar un derecho de oposición en las juntas distritales o la Junta Local Ejecutiva.Esto quiere decir que cualquier ciudadano que esté afiliado a algún partido político y no desea que sus datos personales aparezcan dentro de los listados de afiliación públicos, podrá solicitar que no sea así.