Harán exámenes antidoping a choferes: Simutra

MEXICALI, Baja California(GH)

Próximamente se comenzarán a realizar exámenes antidoping a los choferes del transporte público y a los taxistas, informó el director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra).



Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez comentó que en lo que va de la presente administración no se han realizado este tipo de controles antidopaje.



No obstante, indicó que próximamente se llevarán a cabo de manera aleatoria tanto a los choferes del transporte público masivo y los de taxis.



Cuando se realicen, será el propio Simutra junto con Servicios Médicos Municipales los encargados de hacerlos, y en el caso de requerir la contratación de un laboratorio privado, el cargo va a las propias empresas.



Manifestó que las personas que resulten positivos en los controles antidopaje serán despedidos de manera inmediata y será reportado al Gobierno Estatal para que se le cancele la licencia de chofer.



De llegar a rehabilitarse y obtener su licencia nuevamente, legalmente no habría impedimento para volver a laborar, agregó.



Cada vez que hay una revalidación de permisos, se revisan los documentos y también se hacen verificaciones aleatorias a los conductores para ver si cuentan con licencias, pólizas de seguro, entre otros aspectos.



Uno de ellos es el examen antidoping, el cual es un requisito para que sea emitida una licencia de chofer, reiteró.