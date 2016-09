Retiran 8 espectaculares por no contar con permisos

MEXICALI, Baja California(GH)

Ocho anuncios espectaculares han sido retirados por no contar con la debida autorización del Ayuntamiento, informó el director de Administración Urbana, Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



El funcionario municipal señaló que se tienen registrados en Mexicali alrededor de 300 anuncios espectaculares que pagan sus permisos ante la administración municipal.



Desde el año pasado se han retirado un total de 8 anuncios por no contar con los permisos correspondientes, afirmó, descartando los pertenecientes a Hego Imagen ya que esos se encuentran en litigio.



Agregó que mensualmente se retiran más de 2 mil metros cuadrados de anuncios en la vía pública, desde pequeñas cartulinas hasta paletas publicitarias.



Esto se hace porque el Reglamento impide la autorización de publicidad en la vía pública, explicó, por lo que el Ayuntamiento no puede expedir un permiso de esa índole.



Sobre los espectaculares, comentó que se está realizando un proceso de regularización con aquellos que han comprobado que fueron aprobados en años anteriores pero que habían dejado de pagar lo que establece la Ley de Ingresos Municipal.



Cuando no es así se están cancelando porque no tienen permitido seguir siendo utilizados y en otros casos, cuando son instalados sin permiso, se retiran automáticamente del espacio donde se encuentran.



Reiteró que los reglamentos señalan que no se puede dar autorización a aquellos que se encuentran ubicados en la vía pública y por ende se están retirando los que están bajo este supuesto.