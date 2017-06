Exige la IP resultados a los jefes policiacos

MEXICALI, Baja California(GH)

Un llamado a solicitar refuerzos federales en seguridad, controlar los delitos o retirarse el cargo, exigió el sector empresarial ante la ola de robos, violencia y homicidios que, afirman, ha rebasado a la autoridad.



Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) reiteró el llamado al apoyo de la policía federal o militar para detener la ola de violencia.



“¿Cuántos eventos más esperar, cuánta gente más necesitamos que maten para que digamos ahora sí, que vengan militares, que vengan refuerzos? ¿uno más? uno más es demasiado.



“Ya estamos rebasados, no necesitamos un evento más, necesitamos actuar de manera distinta porque lo que estamos haciendo, no está dando resultado”, declaró.



Octavio Alcántar Martínez, director del Club Campestre, calificó de “grave” que en pleno día asesinen a una persona para robarle dinero, ingresar a un hotel por asalto, una balacera en un merendero o en un centro comercial que es familiar.



“Decirle al gobierno municipal, estatal y federal ¡basta!, si no pueden con el paquete, la puerta es grande y se pueden retirar, hay gente capaz que pueden darnos soluciones y como sociedad también dar soluciones.



“Mexicali era una de las ciudades más tranquilas que había en México, pero desgraciadamente eso ya no lo podemos presumir”, comentó.



El llamado



Gallego Topete explicó que es el gobernador Francisco Vega de Lamadrid debe intervenir ante las fuerzas federales para que apoyen la entidad, pero si no lo realiza, el sector empresarial buscará la vía de solicitar la intervención del Ejército.



“Porque estamos viviendo eventos que no estamos acostumbrados a verlos y no queremos estar acostumbrados a verlos, ya no vamos a tolerar a la gente que está delinquiendo, así como a nuestras autoridades”, señaló.



El presidente de Canacintra agregó que falta trabajo del Gobierno en materia de prevención, educación y valores en la comunidad, así como el combate a la drogadicción y la corrupción.



Además hay carencias económicas en la Policía Municipal y corrupción en los tres niveles de gobierno, faltan policías, mejora en el equipamiento, entrenamiento y en los niveles de confianza.



Genera temor



El ataque en el Club Campestre golpea a la percepción de la seguridad, explicó Alcántar Martínez.



“Sí pega esto y en todas partes, es un espiral, no puedes estar en un club familiar y al rato la gente no querrá salir, no podemos dejar la ciudad, no podemos tener temor.



“Tampoco decir nosotros en tomar la ley porque seríamos unos delincuentes, que se pongan las pilas la autoridad, es un basta, es inseguridad y es algo irreal en Mexicali.



“No puede haber calor de muerte, que nuestros hijos no puedan salir a la calle, no se vale, me decepcionaría mucho que el Gobierno nos echara a perder la ciudad”, expresó.



Finalmente el empresario y el presidente de Canacintra coincidieron en la necesidad de invertir en seguridad privada.