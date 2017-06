Es seguro Mexicali, dice jefe policiaco

MEXICALI, Baja California(GH)

Hay incidentes que han cimbrado la ciudad por el grado de violencia, pero dentro de los parámetros de las medias históricas en Mexicali en cuanto a incidencia delictiva se mantiene igual, informó Alonso Ulises Méndez.



El director de Seguridad Pública Municipal anunció que la estrategia es trabajar y fortalecer a la Policía.



“Y no echarnos culpa, ni hablar de cifras, más que hablar de números hay que ponernos a trabajar”, precisó.



El tema de seguridad es multifactorial y no depende de una institución, policías o patrullas, explicó, ya que la raíz de los problemas es la drogadicción y la desintegración familiar.



“El principal delito que más se incrementa es la violencia intrafamiliar, no puedes poner un policía al interior de cada casa, los delincuentes del orden común vienen de las mismas calles”, comentó.



“Mexicali es seguro, de todas las ciudades fronterizas con más de 500 mil habitantes estamos en situación privilegiada, pero no hay que conformarnos”, puntualizó.



Focos rojos



Hay “focos rojos” en Mexicali y particularmente en Tijuana por los incidentes delictivos suscitados, dijo Marco Antonio Carrillo Maza, director de Coparmex.



“Urge que se pongan las pilas y se pongan a trabajar en operativos diarios a todas horas entre todas las corporaciones y haya detenidos, lo tienen que hacer en el trabajo día a día, dar seguimiento.



“No hay estrategia para detener a la gente, ya estamos en focos rojos y desgraciadamente no pasa nada y eso es frustrante, y no es que se necesite el Ejército, es la gente que está en materia de seguridad se ponga a chambear”, declaró.



El exdirector de Seguridad Pública Municipal en el 20 Ayuntamiento agregó que los ciudadanos se encuentran preocupados.



“Es inadmisible lo que se vivió en El Campestre, la autoridad se tiene que poner las pilas, no están haciendo bien las cosas, sí están rebasados y no hay una estrategia no sólo en Mexicali, sino en todo el Estado”, dijo.