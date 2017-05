Alcalde se pronuncia en contra del Ejército en las calles

MEXICALI, Baja California(GH)

"Yo creo que los militares no deben de patrullar las ciudades", informó Gustavo Sánchez Vásquez.



El alcalde dijo qué hay coordinación con el ejército pero en operativos contra los delitos de alto impacto.



También reconoció que hace falta ser más efectivos en los resultados de la coordinación para disminuir los índices delictivos.



Además pidió no ser comparados con Tijuana en materia de homicidios.



"De enero al 15 de mayo en Tijuana se registraron 537 homicidios contra 58 en Mexicali, no nos comparen", puntualizó.



