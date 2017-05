Crece empleo y personas ocupadas en BC: INEGI

MEXICALI, Baja California(GH)

la informalidad en los últimos 12 meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Las cifras emanadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) informa que son un millón 569 mil 88 personas las que se encuentran laborando y pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA).Lo que representa que de enero a abril del presente año, aumentó en 38 mil 181 espacios laborales, en datos anualizados representa un incremento en un 2.5%.Al comparar el primer trimestre del año pasado con el primer trimestre del 2017, destaca que los empleadores aumentaron sus contrataciones en un 9.8%, los trabajadores por cuenta propia subieron en un 6.4% y los empleado o subordinados remunerados crecieron en 1.8%.Un dato relevante que informa Inegi es que los empleados no remunerados disminuyeron en menos un 24.5% en los últimos doce meses.En Baja California el 76.9% de los trabajadores se encuentran en la categoría de subordinados remunerados y solo el 17.5% laboran por cuenta propia y se mantiene el 1.2% en situación de no remunerados.En cifras anualizadas, también destaca que aumentó un 13.8% los empleos en grandes establecimientos mientras que en el sector gobierno, disminuyó los espacios laborales en un 21.3%.Inegi a través de cifras de la ENOE explica que en Baja California el 54.9% de los trabajadores ganan entre 1 a 3 salarios mínimos como máximo.Equivalente a un sueldo de entre 80.4 pesos hasta 241.2 pesos al día.Sólo el 23% de los empleados ganan entre 3 a 5 salarios mínimos o más al día.Cabe destacar que permanece un 4.2% de población laboral que ganan un salario mínimo o menos al día, es decir un máximo de 80.4 pesos por jornada diaria.Así como el registro de 1.2% de trabajadores que no perciben ningún tipo de ingreso.El porcentaje de empleados ha aumentado en Baja California sin registrarse disminución en la tasa de desocupados.Inegi informa que existen 46 mil 963 personas sin trabajo y que son parte de la Población Económicamente Activa y representan el 3.4% de la población laboral, cifra igual a la reportada en 2016.Entre los desocupados, el 37.5% cuenta con educación media superior (Preparatoria) y superior (profesional) y el 34.9% con Secundaria.Destaca que el 85.2% de los desocupados tienen experiencia laboral.Un indicador positivo es que entre los ocho estados de la región Norte, la mayor tasa de desocupación la registra Baja California Sur con 4.8 de la PEA, en tanto que la menor corresponde a Baja California con el 2.9%.La población desocupada por grupos de edad registra el mayor rango entre los 25 a 44 años de edad.En cuanto al acceso a instituciones de salud, en Baja California de cada 100 personas ocupadas, 55 cuentan con este beneficio.La entidad se ubica en el cuarto lugar entre las entidades con las más altas proporciones de ocupados con esta prestación.