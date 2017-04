Contaminación en playa no afectó al turismo: Secture

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de que a nivel nacional trascendió que Ensenada cuenta con la playa más contaminada del país, el Secretario de Turismo del Estado (Secture), Óscar Escobedo Carignan, consideró que esto no afectó en la afluencia de turistas en Semana Santa.



“Yo estuve dos veces en Ensenada este fin de semana y la ciudad estuvo llena, con todas las casetas abiertas 15 minutos en entrar a la ciudad, en el Estado tuvimos 475 mil visitantes y como se actuó rápido para que la gente no entrara a la playa, no afectó en la percepción, pero la prioridad es saber de dónde viene la contaminación”, aseguró.



El funcionario mencionó que el destino con mayor ocupación hotelera fue Rosarito con un 90%, mientras que Tijuana y Ensenada tuvieron 87% y Mexicali fue el destino con menor ocupación con un 69%.



Basándose en cifras de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el funcionario estimó que Ensenada tuvo una afluencia de 86 mil visitantes y de acuerdo a una empresa encuestadora el gasto promedio por turista fue de mil 212 pesos.



“Aunque en Ensenada siempre manejamos una ocupación importante, el margen de crecimiento es mejor porque faltan habitaciones, muchas veces la gente que viene al Valle de Guadalupe se regresa o se hospeda en Rosarito, ya se están construyendo hoteles y eso va aliviar el problema”, declaró.



En cuanto al incremento de índices delictivos, el Secretario puntualizó que los representantes de las líneas navieras no han hecho ninguna observación al respecto y hasta el momento ninguna ha cancelado sus rutas a Ensenada.



“La semana pasada me reuní con el Presidente Municipal y el general para hacer una campaña como la que hicimos en el 2008 para hacer las rutas seguras turísticas y próximamente daremos la noticia de cómo va a ser la estrategia”, adelantó.



Por su parte, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco Antonio Coronado Valenzuela, consideró que no fueron suficientes las medidas que llevó a cabo Protección Civil para advertir a la población sobre el riesgo de ingresar al mar.



“Responsablemente se pusieron los banderines y letreros para que la gente no ingresara a las playas, sin embargo, no fue suficiente. consideramos que pudieron haber sido patrulladas por algunas unidades de protección civil o de la policía municipal para que se advirtiera a la gente de no entrar al mar”.