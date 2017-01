Discuten manifestantes y empleados municipales

MEXICALI, Baja California(GH)

Una discusión entre empleados municipales y manifestantes ha surgido en el Palacio Municipal debido a que los trabajadores han solicitado que se les permita ingresar a laborar.



Son varios los empleados que con pancartas han comenzado a pedir a los manifestantes que se retiren porque necesitan ingresar a laborar.



La principal problemática es que debido al bloqueo no se pueden generar las nóminas de los trabajadores.



Los manifestantes se ubicaron con los brazos entrelazados a las afueras del Palacio Municipal gritando "no violencia" y señalando que se trataba un acto de provocación.



Los empleados señalaron que su solicitud no era violenta y que no confundieran su petición, ya que ellos solamente pedían el ingreso a laborar.