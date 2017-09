Siguen trabajos en Mexicali tras afectaciones por lluvias

MEXICALI, Baja California(GH)

En aproximadamente dos semanas se culminarán con todas las labores de mantenimiento y limpieza de la ciudad tras las lluvias ocurridas en Mexicali la semana pasada, informó el director de Servicios Públicos.



Carlos Flores Vásquez indicó que en esta semana, el grupo de coordinación operativa para atender este tipo de incidentes se reunirá para evaluar el trabajo realizado y analizar la estrategia a seguir para los próximos días.



Afirmó que después de las lluvias, se hizo un trabajo importante de limpieza debido a que hubo mucho escurrimiento de lodo en algunas partes de la ciudad.



No son temas que se puedan resolver en unos días, señaló, por lo que será necesario un trabajo continuo por dos semanas más para recuperar las vialidades y evitar que en próximas lluvias se asolve el drenaje sanitario.



De las áreas con mayor acumulación de lodo, dijo que del 11 al 16 de septiembre se raspó con maquinaria la avenida Colón y se retiraron algunos montones de tierra hechos por la misma ciudadanía.



Estas mismas maniobras se estarán realizando sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, desde la calle Jazmines hasta Lázaro Cárdenas, del 18 al 20 de este mes.



También se estarán haciendo estos trabajos en el bulevar Lázaro Cárdenas del 21 al 23 de septiembre, puntualizó.



Habrá otras zonas que serán atendidas con barrido mecánico, como los pasos a desnivel, la calzada Cetys, el bulevar López Mateos, la avenida Colón y gran parte del bulevar Lázaro Cárdenas.



Explicó que el barrido en los pasos a desnivel es necesario al ser las zonas donde más conflictos se presentan cuando ocurren las lluvias.



Desasolve, trabajo de la Cespm



Flores Vásquez explicó que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), se hizo cargo de los trabajos de desasolve en distintos puntos de la ciudad.



Antes de las lluvias, se desasolvó el distribuidor vial y posterior a este fenómeno meteorológico se hicieron estos trabajos sobre el paso a desnivel de carretera a San Felipe y bulevar Héctor Terán Terán



También se realizaron en la colonia Carbajal, en algunos puntos de la carretera a San Felipe y del bulevar Manuel Gómez Morín.



Se tuvieron que hacer sondeos del drenaje pluvial, porque debido a las grandes cantidades de basura que hay en el alcantarillado se taparon las líneas del pluvial, ocasionando los grandes encharcamientos.



Asimismo, informó que se tiene programado iniciar este domingo con el bombeo del dren Mexicali (el cual no tiene salida) a la altura del fraccionamiento Casa Maya.



Agregó que esta paraestatal tuvo un trabajo cercano con el Municipio, particularmente con la Coordinación de Desarrollo Rural y Delegaciones, para el desagüe de las calles del poblado Lázaro Cárdenas La 28, en el Valle de Mexicali.



En la colonia Madero, también en el Valle de Mexicali, pasa un tubo alimentador de agua potable por encima de un dren.



Por las lluvias, la corriente del agua se llevo esta línea alimentadora, por lo que el personal de la Cespm hizo las reparaciones para habilitarla.



En San Felipe también hubo actividad intensa, particularmente en la zona del estero o malecón.



Continúan con labor de bacheo en oriente de Mexicali



De parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, se indicó que los trabajos de bacheo se dirigieron principalmente hacia la zona oriente de Mexicali.



Las vialidades afectadas por las lluvias y que fueron atendidas son la avenida Colón, Argentina, el bulevar Abelardo L. Rodríguez, Calzada Cetys y Calle Novena.



También se trabajó sobre el bulevar Venustiano Carranza, calles de la colonia Alamitos y la calle Bernardo Reyes.



Durante esta semana seguirán con un programa de bacheo en esta zona de la ciudad, se mencionó.



Además de las labores de bacheo, se hicieron trabajos de motoconformado en las calles donde no se cuenta con pavimentación.