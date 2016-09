Veda no debe ampliarse dos años más: Pescadores de SF

MEXICALI, Baja California(GH)

Pescadores de San Felipe se manifestaron en contra de la veda de pesca, exigiendo que no se amplíe el plazo de dos años que fue el compromiso firmado ante el Presidente Enrique Peña Nieto El movimiento fue encabezado por Sunshine Antonio Rodríguez, quien inicialmente respaldó la veda ante el mandatario federal en representación de los pescadores del puerto y ahora replicó el programa.Detalló que se integrará un documento para demandar por daños y perjuicios a quien resulte responsable por una indemnización por más de mil millones de pesos que fue basada en suposiciones y no en pruebas contundentes.Además cuestionó a los ambientalistas internacionales que solicitan una veda permanente en el Alto Golfo, basado en suposiciones y que no existe ninguna vaquita marina en cautiverio.