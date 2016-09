Con gran vocación para servir

MEXICALI, Baja California(GH)

Cuando vio en una tortillería un bote que solicitaba donación para el funeral de una niña que murió por rickettsia, Miguel Bustos García decidió fumigar colonias para que no continuarán las muertes, sin embargo la exposición al veneno lo enfermó.



Bustos es un hombre de la tercera edad originario de Guadalajara, Jalisco, con todo y la humildad que lo caracteriza, se ha dedicado por cinco años a la fumigación de colonias y desparacitación de animales en Los Santorales.



Indignado por ver que el Gobierno se dedicaba a sacrificar a los perros, comenzó a fumigar para demostrar que el problema no son los animales, además de salvar de la calle a cuanto gato y perro se encuentra en el camino.



Él ya tenía la devoción por el cuidado de los animales, por lo que tomó su pequeña motocicleta y una bomba de fumigación para acabar con las garrapatas en una primera fase de la colonia Santo Niño.



“Comencé a fumigar cobrando no más lo del veneno, me dije para algo tengo que servir, yo sé mantener a los animales sin garrapatas así que me apasioné, pero no me cuide, ahora creo que me estoy enfermando porque me expuse mucho”, compartió.



SU VOCACIÓN LO HA ENFERMADO



La edad le ha comenzado ha a pesar, pues dice que cada vez le duele más su espalda, siente debilidad para caminar y realizar sus jornadas de fumigación, hasta ahora los doctores sólo le han recetado vitaminas, pero no tiene para pagarlas.



Con la deshidratación y el veneno dice que siente que le tiemblan las piernas y debilidad por lo que ya no pudo continuar, perdió fuerzas y no tiene para alimentar a sus ocho perros y siete gatos.



“Ellos no tienen la culpa, son animalitos que vienen a salvar vidas, en Mexicali es donde más he visto que los maltratan, a pesar de que curan la depresión como me la curaron a mí”, dijo Bustos.



Los animales resaltan los valores del ser humano, describió que el sentimiento nace de una depresión que le estaba costando la vida, después de haber perdido todo lo que había conseguido por su trabajo.



“Adopté a un perrito que había atropellado, sentía que no le debía fallar, que yo era útil por él, por eso aprendí a matar a la garrapata, eso produjo endorfina que acabó con mi depresión”, compartió.



Los quince animales que habitan en su hogar fueron salvados de las calles, algunos los encontró atropellados, otros con sarna y otros en un dren, explicó que a través del amor es que logra que convivan gatos con perros.



OFRECE ASESORÍA



Se ofreció a asesorar al Gobierno y a los interesados en cómo eliminar la garrapata, ya que no se acaba con sólo una fumigada por encima, recomendando que utilicen el veneno bovitraz.



Don Miguel ha fumigado cientos de casas, yendo a las colonias San Carlos, Santa Lorena, Santo niño, San José, Paraíso, la comunidad lo reconoce por la efectividad de su método para eliminar las garrapatas.



“Es una felicidad saber que soy servicial, me encanta servir, yo les sigo fumigando y conste que aquí estaba infestadísimo, la gente ya no muere porque le he pegado bien duro, este problema se puede dominar”, declaró.



Bustos reiteró tener confianza en que hay personas buenas que le podrán ayudar con comida para él y sus perros, pidió croquetas y un radio, él vive en la calle Del Marino #764, colonia San Carlos, su número es el 686- 108-97-27.