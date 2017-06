Entregan premios del Sorteo de la UABC

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el boleto huerfanito del talón que vendió del sorteo de la UABC, Marco fue el ganador de un auto último modelo.



“Fue a inicio de semestre que nos dieron el talón de boletos, cuando me di cuenta que ya no los podía regresar, los empecé a vender entre mis familiares y el último nos lo quedamos como familia y resultó ser el ganador”, comentó.



Con una gran sonrisa, el estudiante de segundo semestre de ingeniería recibió las llaves de su auto que compartirá con la familia.



Al igual que Leika quien vive en San Luis Río Colorado y ganó un auto Jeep con la compra de un solo boleto.



“Cada semestre compro mi boleto y en algún momento como cimarrona también fue beneficiada de los apoyos del sorteo y hoy resulté ganadora, ya tenemos Jeep para irnos al Golfo”, expresó alegremente.



Doña Josefa no cabía de felicidad al recibir sus llaves de un auto nuevo que ganó con el raspadito de un boleto que compró en Ensenada.



Sus tres hijos son egresados de la máxima casa de estudios.



Los premios del 80 sorteo de la UABC se entregaron a los ganadores, incluyendo el cheque del segundo lugar por 5 millones de pesos a José Isidro.



Todos los fondos del sorteo son destinados al equipamiento de aulas, talleres y laboratorios, becas, transporte y formación profesional de los estudiantes.



Cabe destacar que previamente se entregó el primer premio que fue una residencia ubicada en Ensenada por valor de 20 millones de pesos a Adela de Mexicali.



La lista completa de boletos premiados se puede consultar en: http://www.sorteosuabc.mx.