Abstencionismo en BC en jóvenes de 18 a 29 años

MEXICALI, Baja California(GH)

El problema del abstencionismo en Baja California se acentúa en los jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad, informó la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California.



María Luisa Flores Huerta comentó que existe preocupación por el abstencionismo que presenta el Estado, a meses de iniciar el proceso electoral federal.



Dijo que se retomó un ejercicio realizado por la Junta Local Ejecutiva con apoyo del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), que trataba de una consulta a través de boletas electrónicas.



Este instrumento se ha probado por un largo periodo dentro del INE y aunque de momento no serán implementadas, se trata de un proyecto piloto de gran utilidad, mencionó.



Se han usado para hacer una encuesta dirigida hacia la participación ciudadana entre personas de 18 y 29 años, sector poblacional donde está más acentuado el abstencionismo.



“Quisiera decir que los resultados son positivos, pero no, llevamos procesados casi 1 mil 500 resultados de estas boletas, que nos dicen que los jóvenes no están interesados en participar”, expresó.



Una de las razones que generan esa falta de motivación es la desconfianza, ya que consideran que no tienen espacios para la interlocución y por ende, deben fortalecerse estos espacios.



Comentó que el INE tiene cerca de 20 años laborando en programas de cultura cívica y se ha logrado avanzar, pero también es cierto que hace falta trabajo en otros aspectos.



Baja California representa un reto, manifestó, por eso se están haciendo estudios y buscando estrategias para lograr que los jóvenes vayan a las urnas en el próximo proceso electoral federal.