Coordinación de seguridad es ineficiente: Empresarios

MEXICALI, Baja California(GH)

”, fue el grito a voz alzada emitido por las cámaras empresariales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali emitió el llamado al Gobierno, para que ingrese el Ejército Mexicano a combatiral crimen organizado.Casos como la ejecución de un hombre al recoger a su hijo de Preescolar al salir de clases en Ensenada o la balacera en un restaurante en Mexicali que mató a tres personas, dos de ellos inocentes, fue destacado por diversos presidentes de cámaras empresariales.“Ya no les importa dónde sean las ejecuciones, el Gobierno dice que son ajustes de cuentas entre narcotraficantes, eso no es pretexto para que combatan la inseguridad…”.“No es posible que digan que es ajuste de cuentas, como sociedad no vamos a permitir eso. ¡Ya estuvo!, la ciudadanía ya lo está exigiendo”, declaró Díaz Gallego.Responsabilizó directamente al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a los diputados federales y a la Federación, por falta de resultados en la coordinación en el combate a la delincuencia y por el recorte de recursos a la prevención del delito.En datos, precisaron que en Tijuana disminuyó el 50% de los comensales a restaurantes por miedo de la ciudadanía a salir, y en Mexicali comenzó a reducirse el flujo de consumidores tras la balacera en el Merendero Manuet´s.“Vemos coordinación entre altos mandos, pero ¿y los resultados? De nada sirven las juntas sin soluciones, la confianza existe cuando hay resultados”, señaló Díaz Gallego.El presidente del CCE criticó que las leyes de armas y explosivos, de seguridad interior y de mando mixto, se encuentren congeladas en el Congreso de la Unión por elecciones en el Estado de México.“Urgen las leyes y que no se detengan por cuestión de elecciones, los militares no quieren salir a las calles porque las leyes están detenidas”, señaló.Y agregó que sienten desconfianza por dependencias como la PGR.La falta de policías y recursos en Baja California han generado fuga de inversiones y ampliaciones a la zona del Bajío, confirmó Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).Comparó a Baja California con Guanajuato, quien invirtió 2 mil 700 millones de pesos en materia de seguridad contra 400 millones de pesos que se aplicaron localmente.Además criticó que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe existir 300 policías por cada 100 mil habitantes, pero en Mexicali hay mil 800 para más de un millón de habitantes.“No estamos a la altura en infraestructura y elementos policiacos”, comentó.Gallego Topete remarcó la necesidad de combatir el delito de robo a casa habitación que incluya reforzar el sistema de justicia penal, así como tipificar el portar armas del Ejército ya que liberan a los detenidos por no ser delito grave.El presidente del CCE agregó que la infraestructura sin seguridad no sirve y que es la causa por la cual las inversiones fuertes se fugan a la zona del Bajío.“Debemos de exigir resultados y si no hay resultados, movilizarnos y que los gobernantes sientan el poder de los ciudadanos”, sentenció Díaz Gallego.Un llamado a los tres niveles de Gobierno para aplicar acciones que frenen la inseguridad y fortalecer la coordinación para contener las ejecuciones fue la exigencia de Rodrigo Llantada Ávila.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó que la Federación recortó recursos por 32 mil millones de pesos que incluyeron programas de prevención del delito.Para Baja California se han destinado mil 850 millones de pesos en aportaciones excedentes de la Federación pero no han sido aplicadas a combatir la inseguridad y prevención de la delincuencia, comentó.“Hay una preocupación seria en el sector productivo y en la ciudadanía”, remarcó.Judith Méndez León, presidenta del Consejo Agropecuario de Baja California dijo que falta coordinación, acciones y entrega de resultados a la sociedad que lo exigen y demandan.“Queremos sentirnos seguros en nuestras casas y trabajo”, puntualizó.“No queremos que la gente se sienta con inseguridad por salir de sus casas al restaurante o al parque”, comentó Miguel Ángel Torres.El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) emitió un respaldo al comercio de Merendero Manuet´s.Detalló que se registró una tragedia en el lugar, pero sin responsabilidad del negocio.El cual fue cerrado por 10 días por parte del Gobierno Municipal para las investigaciones pertinentes del homicidio, señaló.“Es un cierre temporal pero lo consideramos injusto, además desde dicho fin de semana, ha venido disminuyendo el flujo de comensales en los restaurantes de la ciudad”, precisó.El pasado jueves por la noche se dio el asesinato de tres personas en un restaurante.Diputados federales afirmaron que la Federación recortó los recursos para programas preventivos, pero Baja California no ha recibido recursos extraordinarios gestionados por los legisladores para compensar los recortes.La diputada federal María del Rosario Rodríguez Rubio explicó que han llegado recursos excedentes a Baja California pero sin aplicarse a la prevención del delito.“No lo aplican a la capacitación para permear en las redes de la ciudadanía”, señaló.Además hay policías ministeriales que renuncian por inseguridad, afirmó, ya que reportan temor e inseguridad al interior de sus organizaciones.El diputado local José Félix Arango Pérez destacó que la prevención es tarea de la policía estatal y municipal.“Cuando se ponen de acuerdo se bajan los índices delictivos, la coordinación debe ser entre todos los órdenes de Gobierno y ciudadanía y bajan los índices de criminalidad”, afirmó.Las fuerzas armadas tendrán un reglamento para participar en temas de seguridad pública con la nueva Ley de Seguridad Interior que se analizará en periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, anunció Exaltación González Ceceña.El diputado federal refirió que es una exigencia del Ejército.Además dijo que analizarán la ley de mando único y mixto, donde proponen como fracción del PAN que en Baja California la Policía no tenga mando único.“En Baja California las corporaciones policiacas son muy profesionales como en Tijuana y Mexicali y aquí no cabe el mando único porque no es garantía que la Policía Federal te vaya a dar seguridad”, afirmó.Cuestionó el diputado federal los recortes federales a programas preventivos.“Más centavos a la prevención, es preferible enseñarle a los jóvenes cómo no deben cometer delitos, la fuerza reactiva es necesaria pero la prevención es fundamental, se logran mejores resultados”, puntualizó.