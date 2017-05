Seguirán paros de maestros la próxima semana

MEXICALI, Baja California(GH)

Los maestros de la sección 37 del SNTE continuarán con la suspensión de clases, toda vez que no logran un acuerdo con el Gobierno del Estado.



María Luisa Gutiérrez Santoyo, secretaria general de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció que los paros laborales continuarán a partir de la próxima semana.



Explicó que lo que resta de esta semana trabajarán de manera regular, pero que será a partir de la siguiente cuando se suspendan las clases para el día martes y jueves, y de ser posible para finales de este mes se aumentaría a tres días a la semana.



Por su parte, el secretario general de la Sección 2 del SNTE, Mario Aispuro Beltrán, indicó que permanecen en sesión permanente como apoyo a la lucha actual de la Sección 37.



Incluso refirió que de ser necesario, se sumarían a un paro indefinido con el fin de sumarse a la lucha del magisterio.



Faltó 40% de la nómina a interinos



En cuanto al pago de la nómina que se emitió el pasado viernes, la cual devengaría el adeudo con los maestros internos, Gutiérrez Santoyo expresó que únicamente se finiquitó el 60% de los adeudos.



“Hemos tenido pláticas que de ninguna manera resuelven nuestros problemas; el día viernes se pagó una nómina donde se quedó debiendo un 40% de los pagos a los maestros interinos”.



“Quisiera que se informara bien a la población, ni siquiera el tema de interinos se ha podido resolver y mucho menos que nos puedan dar una ruta que nos pueda dar certeza de cómo y cuándo vamos a ser jubilados los 3 mil 500 que tienen derecho a eso”, dijo.



Asimismo precisó que desde que iniciaron este movimiento, el Gobierno del Estado ha estado en contacto con ella, sin llegar a un acuerdo que favorezca las demandas del magisterio estatal.



Aumento no resuelve nada: SNTE



En el tema del aumento salarial que acordaron la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el SNTE a nivel federal, expresó que no resuelve la situación económica ni de los maestros ni de ningún trabajador.



“La organización sindical ha luchado uno de los aumentos a los indirectos y prestaciones, porque llevarlos al salario nos quita impuestos”.



“Fue un buen aumento para el SNTE aunque no resuelve, así como no le resuelve a ninguno de los trabajadores de este país un aumento de sueldo como el que se está dando, porque no cubre la inflación que tenemos como ciudadanos”, finalizó.