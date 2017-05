Adeudan más de 50 mdp a maestros

MEXICALI, Baja California(GH)

Pese a que se liberó una nómina extraordinaria para el pago a maestros interinos la semana pasada, el Sistema Educativo debe aún más de 50 millones de pesos de aguinaldos históricos y a maestros de tiempo completo.



La nómina que se emitió el viernes pasado, únicamente cubrió el adeudo con interinos de enero a abril de este año, pero, era un recurso que estaba programado para finales del mes de abril y se había postergado en dos ocasiones.



Sin embargo aún queda pendiente el pago del aguinaldo histórico, que corresponde al año 2016.



De lo anterior, Luis Armando Carrasco Moreno, subsecretario de Administración y Planeación del SEE, precisó que será en los próximos días cuando se establezca una fecha para emitir dicho pago.



Por otro lado, también se adeudan entre 25 a 30 millones de pesos para el pago de una compensación mensual a 1 mil 500 maestros de tiempo completo que no tienen base en el SEE pero cubren el tiempo extendido, a quienes no se les paga de enero a la fecha.



“La nómina que se está revisando es de aquellos maestros que no tienen una plaza dentro del Sistema Educativo y que por lo tanto tenemos que contar con el contrato en nuestras manos para poder liberar ese pago”.



“Tiempo completo ya tiene la totalidad de contratos y nos harán la solicitud esta semana para la dispersión de la nómina”, comentó el subsecretario.



Expresó también que será en los próximos días cuando se reúnan con la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) para establecer las fechas de pago de estas nóminas restantes.



Adicional entraron a la revisión de trámite por trámite de los pendientes que pudieran haber quedado de la nómina de enero a la fecha, comentó.