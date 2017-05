Haitianos inician proceso de residencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Más de 150 haitianos comenzaron su proceso de residencia en Mexicali, quienes buscan trabajar, recibir un ingreso, seguridad social y estudiar.



Entre ellos se encontró a José Joshep y Jimmy quienes acudieron a tramitar los documentos de identificación y pasaporte ante Guy Lamothe, embajador de Haití en México.



La embajada se instaló en el Centro Estatal de las Artes para recibir la documentación y 110 dólares para conseguir la constancia de nacionalidad haitiana y el pasaporte de turista.



El siguiente paso será presentar todos los documentos ante el Gobierno mexicano para solicitar la residencia permanente o la tarjeta de visita por un año con opción de renovación.



“Luchamos mucho para que la embajada de Haití llegara a Mexicali para ver la situación de nuestros compatriotas, yo me quiero quedar aquí, me siento bien con el pueblo mexicano, que nos dan la bienvenida”, dijo Joseph.



Por su parte, el embajador detalló que el Gobierno mexicano les informó sobre la necesidad de mano de obra y que el potencial de sus connacionales ofrece a trabajadores que hablan portugués, español, francés y criollo haitiano.



“Ellos desean entrar al sistema económico y social, quieren mandar dinero a sus familias de Haití, además de poder entrar al mercado formal, con seguridad social y otros quieren ingresar a la escuela…”.



“También algunos buscan regresar a Brasil porque no hay mucha posibilidad de cruzar la frontera”, puntualizó Guy Lamothe.



De acuerdo al embajador, en Baja California permanecen entre 3 mil 800 a 4 mil haitianos en una situación que precisó no es crisis migratoria, sino de integración.