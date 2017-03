De vuelta a las raíces

MEXICALI, Baja California(GH)

Al Circo Barley lo componen integrantes de más de cinco países, tal vez por ello la diversidad de su espectáculo, eso sin olvidar la preparación evidente de los integrantes de este circo llamado "El mas grande del País".



Venezuela, Cuba, México, Argentina y Colombia, conforman parte de este show y que ponen huella con su estilo particular. Ubicado en sobre avenida López Mateos frente a Plaza Cachanilla, el circo desde su apariencia ya proyecta un deslumbrante despliegue de luces, por fuera y por dentro se ayudan de la tecnología LED.



La enorme carpa presenta su estandarte familiar desde un inicio, ya que invitan a los pequeños a sumergirse en un sueño de acrobacias, comicidad y adrenalina sobre la pista, los papás que los acompañan también se encuentran al filo de la butaca.



Bellas ayudantes y malabaristas ágiles con sombreros y otros objetos hicieron al público sorprenderse y es que cualquiera no tiene esa habilidad comentaban entre voces.



Las bromas , aplausos y buen humor con los payasos no pueden faltar en un espectáculo como este, de ello se encargaron unos experimentados acróbatas maquillados como payasos que demostraron su talento no solo para hacer reír.



Otro de ellos, expuso talento con sus instrumentos como el saxofón y la trompeta, los demás hicieron bromas con el público y convocaron a "prender" el ambiente con aplausos.



Sin duda los shows que "ponen pelos de punta", fueron "El péndulo", donde un valiente acróbata se deja ver por los aires brincando la cuerda sobre la estructura metálica mientras da vueltas y "El globo de la muerte" con tres motociclistas, uno de ellos, el más joven del mundo en este tipo de espectáculo.





Otro de los shows emblemáticos, originarios del Argentina, el espectáculo gaucho, con ropa típica del país sudamericano para ese tipo de show y unas correas que golpetean el piso, el público también tuvo oportunidad de participar en este acto.



Durante casi dos horas, las familias cachanillas comprobarán la calidad y entrega que tienen los integrantes de Circo Barley, quienes además se van de la ciudad este 20 de marzo.