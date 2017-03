Recibirán las familias de rescatistas más apoyo

MEXICALI, Baja California(GH)

Habrá apoyo más allá de los gastos funerarios para las familias de los dos rescatistas que fallecieron en el helicóptero de la Policía Estatal Preventiva (PEP), durante el rescate del cadáver de una joven en el cerro Centinela, precisó el Gobierno del Estado.



El helicóptero tenía póliza de seguro correctamente pagada, comentó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, la cual aplica a todos los tripulantes.



Los fallecidos en el accidente aéreo son los rescatistas Carlos Roberto Munguía y Roberto Caloca, así como el copiloto Alberto Zavala Martínez y el piloto Noé Carrasco Cruz.





Vega de Lamadrid dijo que es absolutamente necesario el apoyo a los familiares, ya que no pueden decir que son un Gobierno del Estado con un rostro humano, si no hacen un esfuerzo por apoyar, más de lo que pudieran estar hasta cierto punto obligados.



El Ejecutivo agregó que aún están definiendo la manera en que se haga el apoyo por parte del Gobierno, a cada uno de los familiares de los tripulantes de la aeronave de la PEP.



“Hemos estado en contacto a diario, desde el primer día, con los familiares de cada una de las víctimas, con el propósito de apoyarlos, ya sea para una manutención o apoyo humanitario”, comentó el Gobernador.



Reiteró que esta acción es necesaria para la tranquilidad de los bajacalifornianos y quienes laboran en las instancias de gobierno, pues la solidaridad los hace sentir más y mejor acompañados.



La tragedia de los rescatistas, elementos de la PEP y la senderista, les ha enseñado que se requiere reglamentar los deportes, aunque pudiera creerse que no tienen riesgos, sin embargo se debe de dar mayor seguridad a quien busca el servicio, declaró.



“Haremos el mayor de los esfuerzos, lo he dicho y lo refrendo, ellos hacen un trabajo que el mismo Gobierno debería de estar haciendo, sin estas organizaciones que se entregan al servicio del prójimo, nosotros difícilmente avanzaríamos”, reconoció.



Aseveró que debe de haber una certificación para quienes estén prestando esos servicios de excursiones donde se exija que sepan de primeros auxilios, orientación y que quienes contratan los servicios les den un aleccionamiento.