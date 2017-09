Cuotas escolares voluntarias se están volviendo obligatorias: COPASE

MEXICALI, Baja California(GH)

La solución a la falta de infraestructura, mantenimiento y deterioro de los centros educativos estatales requieren 4 mil 300 millones de pesos, comentó Alfredo Postlethwaite Duhagón.



El Presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase) explicó que el Gobierno del Estado no cuenta con dicho recurso ni tiene la capacidad de crédito para solucionar el problema.



Detalló que fue un error del Sistema Educativo Estatal (SEE) eliminar el programa de Beca Progreso al recortar los recursos estatales de 350 millones a 60 millones de pesos.



“La causa principal por la cual se agudizó la problemática de equipamiento y remodelación que están deterioradas es por la eliminación de la beca progreso, se les dijo al SEE que traerían estas consecuencias…”



“Porque eso aliviaba un poco el deterior de las escuelas y el equipamiento y eso vino a agudizar el problema del día de hoy”, dijo.



Postlethwaite Duhagón afirmó que eso causa que en las escuelas estén aplicando mayores cuotas voluntarias que se están convirtiendo en obligatorias.



“Estamos en una regresión”, declaró.



Entre las soluciones, dijo, se encuentra la gestión de mayores recursos federales o aplicar un esquema de Asociación Público Privado (APP).



Cabe recordar que el 55% del presupuesto total del Estado se destina al sector de educación, pero de dicho monto, el 93% se gasta solo en nómina y prestaciones.



“Queda poco margen para subsanar problemas de estructura, equipamiento y remodelaciones, faltan otros esquemas”, puntualizó el presidente de Copase.