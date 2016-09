Anhela ir a EU para ver a papás

MEXICALI, Baja California(GH)

Jeanrenel Dorleant, joven haitiano de 24 años, es de las personas que cruzaron a Estados Unidos la mañana de ayer para realizar su trámite migratorio.



Dorleant se encontraba en compañía de su esposa, con quien duró cuatro meses para llegar hasta México.



El joven expresó sentirse agradecido por la hospitalidad que recibieron en Mexicali, sin embargo su anhelo es estar en el país vecino.



Así busca llegar hasta Miami, Florida, donde se encuentran sus padres a quienes no ve desde hace más de cuatro años.



“Me gusta mucho México pero mi destino son los Estados Unidos, yo tengo que ir porque mi padre y mi madre están por allá”, comentó Jeanrenel.



No le incomoda tener que permanecer en prisión preventiva mientras su trámite es evaluado por las autoridades californianas, aclaró, con tal de que hagan lo necesario para permitirle el acceso a los Estados Unidos.