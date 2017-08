Faltan 7 mil luminarias en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

De acuerdo a un censo realizado a finales de 2016,informó el director de Servicios Públicos.Carlos Flores Vásquez indicó que en el Municipio de Mexicali, existen un total de 69 mil 277 luminarias instaladas, de las cuales 59 mil 411 son de vapor de sodio y 9 mil 866 luminarias son LED.Comentó que se hizo censo de las luminarias faltantes en el Municipio, resultando en un total de 6 mil 850 luminarias en los siguientes puntos: 2 mil 650 en la Zona Urbana, 4 mil en el Valle de Mexicali y 200 en San Felipe.“Es lo que tenemos identificado que hace falta”, expresó el funcionario municipal.Este trabajo fue realizado al cierre de la pasada administración municipal y servirá para emprender una campaña para abatir el rezago existente en la materia.En este censo, se identificaron 255 colonias de la zona urbana a las que les hacen falta luminarias, ya sea desde una luminaria hasta 72 como en la colonia Segunda Sección Zona Centro.En el Valle de Mexicali, hay faltante de luminarias en 133 poblados, destacando el ejido Hermosillo con un déficit de 189 luminarias y Estación Coahuila con 174.El jefe de Alumbrado Público y Semaforización, Tomás Hernández Ruiz, detalló que la instalación que se hará en estas comunidades será con lámparas de vapor de sodio.Lo anterior, debido a que las que operan en estas zonas son con esta tecnología y no sería viable poner luminaria LED.Explicó que las LED son luces blancas y lo recomendable es que los lugares que tengan este tipo de iluminación sean calles o bulevares completos.Actualmente la mayoría de las comunidades tienen luminarias de vapor de sodio o luz amarilla.“Si a una calle le falta una luminaria (si se aplica LED) realmente no daría la intensidad ni luminosidad necesaria porque la de vapor de sodio se comería la luz blanca”, explicó.Técnicamente no es conveniente hacer esta adecuación ni tampoco sería propicio para el mantenimiento, porque de apagarse no podría identificar el material a utilizar para su reparación.En ese caso, se tendría que hacer una sustitución completa para LED, señaló.En cuanto a la reparación, Flores Vásquez manifestó que para este año se puso como meta reparar 18 mil 500 luminarias y hasta la primera semana de julio, se había logrado trabajar en 9 mil 700.La mayoría de las fallas se presentan en las luminarias de vapor de sodio y la causa principal es que el bulbo se funde al cumplir con su ciclo de vida.Sin embargo, existen otros grandes problemas que afectan al alumbrado público, como el robo de cableado, de transformadores, el vandalismo y el robo de luminarias.Informó que acaba de darse el fallo de la licitación de los insumos que serán utilizados como proveeduría y con esto se podrá fortalecer el trabajo de reposición.El director de Servicios Públicos reiteró que a su parecer, existía una buena cobertura de alumbrado público en el Municipio, pero se debía atender el rezago existente de casi 7 mil lámparas.Sobre la posibilidad de concesionar el servicio del alumbrado público como en Tijuana, comentó que se trata de un tema que se debe revisar con calma y adecuadamente.Indicó que se le han presentado proyectos que ofrecen cambiar todas las lámparas del Municipio por tecnología LED y que con los ahorros en energía eléctrica, se pagaría este alumbrado.“Hay propuestas que nos llegan, ofertas que nos han llegado y hablan de que con los ahorros que vas a generar se paga solo y que se hacen cargo del mantenimiento”, expresó.No obstante, cuando se pregunta en qué lugares se ha implementado, hablan de municipios muy pequeños.No se ha encontrado, en alguna de las ofertas que se han hecho, un modelo similar a una ciudad como Mexicali, puntualizó.*Requieren más de 30 luminarias.-Zona Centro 72-Villa Florida 57-Pro Hogar 52-Villas del Colorado 52-Villa Fontana 46-Ex Ejido Coahuila 44-González Ortega 36-Satélite 36-Carbajal 35-Pueblo Nuevo 35-Vicente Guerrero 35-Granjas Santa Cecilia 30-Los Encinos 30*Requieren más de 40 luminarias-Sonora 68-Indiviso 50-Nayarit 40-Estación Delta y/o Oaxaca 78-Nuevo León 49-Hidalgo 40-Guerrero 45-Saltillo 48-Michoacán de Ocampo 58-Chihuahua 40-Guanajuato 56-Sansón Flores 40-Sinaloa 40-Guadalupe Victoria 129-Colonia Carranza 65-Estación Coahuila 174-Felipa Viuda de Arellano 56-Sombrerete y Colonia Agraria Zacatecas 47-Benito Juárez 47-Villahermosa 43-Jiquilpan 50-Quintana Roo 64-Toluca 52-San Luis Potosí 1 y 2 50-Lázaro Cárdenas 59-Yucatán 42-Chiapas 1 y 2 68-Paredones 103-Ciudad Morelos 96-Hermosillo 189-Janitzio 102-Guadalajara 95-Mezquital 48-Los Algodones 173-San Felipe*Requiere 200 luminariasLas realidades y características son distintas, agregó, considerando que Mexicali tiene una infraestructura de 69 mil lámparas y se le compara al modelo aplicado en un Municipio menor.Con esa información no se pueden tener elementos para analizar la capacidad de respuesta en cuanto al mantenimiento, la medición de consumo, entre otros aspectos.Propuestas han llegado pero de momento no se tiene en la mira algún tipo de concesión en este sentido, reiteró.El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) realiza un análisis de la incidencia delictiva en el Municipio mensualmente, donde destaca las 10 colonias que registran la mayor cantidad de delitos en el mes.Apoyados con los datos proporcionados por la Dirección de Servicios Públicos sobre el número de luminarias que faltan por colonia o poblado en Mexicali, se hizo una comparativa con el listado proporcionado por el CCSP.Considerando estas cifras, solo dos de las colonias de la zona urbana donde hace falta una mayor cantidad de alumbrado aparece en la lista proporcionada por el Consejo Ciudadano.Las colonias Pueblo Nuevo, con un déficit de 35 lámparas, y González Ortega, con 36, aparecen en el listado en los lugares 4 y 5, respectivamente.En cuanto a la Zona Valle, solamente aparece Ciudad Guadalupe Victoria, lugar al que le hacen falta 129 luminarias y que se encuentra en el puesto 7 en el listado.Los primeros dos lugares de la lista del CCSP, son las colonias Primera Sección e Hidalgo, a las cuales les hacen falta 24 y 27 luminarias de manera respectiva.El Ayuntamiento de Mexicali identificó un déficit de 6 mil 850 luminarias en el Municipio, distribuido de la siguiente manera: 2 mil 650 en la Zona Urbana, 4 mil en el Valle de Mexicali y 200 en San Felipe.En la imagen niños juegan en el parque sin alumbrado público.Flores Vásquez aseguró que la meta que se ha propuesto el Gobierno Municipal es abatir esta falta de alumbrado público en un periodo de 18 meses.Ya se arrancaron los trabajos en ese sentido, con la licitación pública de un total de 1 mil 731 lámparas que se piensan instalar tanto en la Zona Urbana como el Valle de Mexicali.La idea es hacer la instalación entre los meses de septiembre y diciembre, abarcando colonias como la Abasolo, El Campanario, El Paraíso, El Porvenir, El Roble, Robledo y Flores Magón.También se consideran las colonias Granjas Santa Cecilia, Granjas El Arco Iris, Hidalgo, Lomas de Abasolo e Islas Agrarias.Mientras que en el Valle de Mexicali se contempla instalar alumbrado público en los ejidos Querétaro, Tamaulipas, entre otros.Quedarán pendientes por conseguir e instalar un total de 5 mil 119 luminarias, meta a completar en 18 meses para tener una cobertura total en el Municipio, aseveró.