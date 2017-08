Personas de la tercera edad las que más buscan actas extemporáneas

MEXICALI, Baja California(GH)

Principalmente son personas de la tercera edad las que buscan tramitar un acta de nacimiento extemporánea en las oficinas del Registro Civil Municipal, indicó Josué Hiram Aello Meléndres.



El oficial del Registro Civil Municipal dio a conocer que desde el pasado 7 de agosto hasta el próximo 31 de agosto se estará realizando una segunda campaña de expedición de actas de nacimiento extemporáneas.



Durante estos días se estará recibiendo la documentación de las personas en las seis oficialías del Registro Civil en el Municipio, comentó.



Será el 7 de septiembre cuando se entreguen las actas de aquellas personas cuyo registro haya sido mayor a los 5 años que marca la ley para encuadrar en la extemporaneidad.



Dijo que es necesario que todas aquellas personas que no tienen un acta de nacimiento se acerquen a las Oficialía del Registro Civil a tramitar su documento y que formen parte de las estadísticas.



Al no contar con un acta de nacimiento, son ciudadanos que no tienen identidad y la autoridad no tiene la forma de darle seguimiento a su situación.



Durante la primera campaña que hizo el Gobierno Municipal para tramitar actas extemporáneas, se tuvieron alrededor de 90 inscripciones.



La mayoría fueron de personas adultas mayores, entre ellos señores de 88 y 89 años, mencionó.