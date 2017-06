Ciudadanía debe evitar ingresar a zonas agrestes en verano

MEXICALI, Baja California(GH)

Lo recomendable durante este verano es que la ciudadanía evite ingresar a las zonas agrestes del Municipio debido a las temperaturas tan altas que se presentan en estos lugares, indicó el capitán René Salvador Rosado.



El secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil dijo que durante muchos años se ha informado a la población sobre los riesgos de asistir a zonas agrestes durante el verano.



La gente debe evitar por todos los medios ingresar de manera innecesaria a estos lugares porque al interior de las zonas desérticas las temperaturas son extremas, comentó.



Si lo hacen estarían arriesgando sus vidas y no tiene sentido introducirse a lugares como el desierto de la Laguna Salada o el Cañón de Guadalupe.



Ejemplificó con la Laguna Salada, donde las temperaturas hacia adentro fácilmente llegan a alcanzar los 50 grados centígrados en el verano, la cual es mortal para cualquier ser humano.



De ser necesario su ingreso tiene que ser bajo estrictas medidas de seguridad, aunque la recomendación es no entrar a zonas agrestes durante el verano, subrayó el capitán Rosado.



Si asisten, tienen que ir en no menos de dos vehículos con un guía que conozca el sitio, además de enterar a las autoridades de las intenciones de ingreso a cualquier hora del día.



Protección Civil Municipal habla con los responsables de la excursión para que explique el motivo del ingreso y tener conocimiento tanto del día que se quiera realizar, el destino final y el equipo que portarán.



También se pregunta el nombre de las personas que harán el viaje y cuando pretenden retornar al Municipio para estar al pendiente de su situación.



“Al final del día no es un permiso para que entren, sino un aviso de que deben de notificar a la autoridad, aunque lo mejor es apostarle a evitar ingresar durante el verano”, afirmó.