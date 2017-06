Aprueban Sistema Anticorrupción Ciudadanizado

MEXICALI, Baja California(GH)

El dictamen para crear el Sistema Estatal Anticorrupción con facultades vinculatorias y ciudadanizado, fue aprobado por seis de los ocho diputados integrantes de la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales.Los legisladores que votaron a favor en lo general fueron Raúl Castañeda Pomposo, Victoria Bentley Duarte, Ignacio García Dworak, Andrés de la Rosa Anaya, José Félix Arango Pérez y Marco Antonio Corona Bolaños Cacho.En abstención el diputado Luis Moreno Hernández al argumentar que faltó integrar a otros organismos de la sociedad, y el diputado Víctor Manuel Morán Hernández no asistió a la votación.Además por unanimidad se aprobaron reservas entre las que destacó el regular que el comité de selección será integrado por 3 diputados de distintos partidos políticos y 4 ciudadanos.Dicho comité será el responsable de evaluar y entrevistar a los perfiles postulantes a titulares de órganos autónomos, el fiscal y magistrado anticorrupción y el auditor interno.También se aprobó la reserva para regular que los titulares de los órganos internos con autonomía sean aprobados por mayoría calificada, es decir con un mínimo de 17 votos de los 25 diputados.Los aspirantes a titulares, magistrado o fiscal, no podrá haber participado en la función pública en los últimos tres años en el ámbito federal, estatal y se agregó el término municipal.Se aprobó por unanimidad que una vez votado en el pleno el dictamen y ratificado por los municipios, se continuará los trabajos en la mesa redactora para la integración de las normas jurídicas o leyes secundarias que regulan el sistema.Los responsables de las mesas serán Elías Meraz Barajas y Anwar Ramos Gaona, titulares de la dirección de consultoría jurídica del poder legislativo.Sin una lectura integra del dictamen, se explicaron brevemente los puntos torales del Sistema Estatal Anticorrupción, entre los que destacó que es una reforma constitucional.Se creará la auditoría superior del estado, la fiscalía especializada anticorrupción y el tribunal de justicia alternativa con sala especializada en el combate a la corrupción.Los órganos internos de control serán designados por la comisión especial, el sistema tendrá injerencia en las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial.El Comité de Participación Ciudadana será integrado por 15 ciudadanos y el Comité Coordinador Ciudadano por 11 representantes de la autoridad y 11 ciudadanos, en ambos casos el presidente será ciudadano y con voto de calidad en empates.La votación en el pleno deberá ser convocada por la Junta de Coordinación Política a sesión extraordinaria con fecha tentativa para el lunes de la próxima semana.Cabe destacar que de aprobarse por mínimo 17 diputados, se deberá turnar a los 5 municipios para su ratificación.Una discusión entre Fernando Rosales Figueroa en contra de Daylín García Ruvalcaba y Francisco Fiorentini Cañedo, ex presidente de Coparmex se registró por la aprobación del dictamen que crea el Sistema Estatal Anticorrupción.El abogado afirmó que es inconstitucional el dictamen porque se contrapone la regulación estatal con la federal y todos los actos serán combatidos ante el tribunal de justicia federal y las resoluciones del fiscal estatal adolecerán de jerarquía constitucional y los acusados recurrir a dicha inconstitucionalidad.El diputado Andrés de la Rosa Anaya replicó que no es inconstitucional el dictamen porque los procedimientos para nombrar al fiscal atañen a Baja California y no rompe el planteamiento federal, ni en los casos de designación ciudadana porque la constitución federal no impide que haya más ciudadanos en los órganos.La discusión que se presentó duró aproximadamente 5 minutos.