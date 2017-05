Funcionarios del IEEBC vinculados a partidos políticos

MEXICALI, Baja California(GH)

Son tres funcionarios del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) que forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y que de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), presentan vínculos con partidos políticos.



En sesión extraordinaria del Consejo General del Ieebc, uno de los puntos de acuerdo era la designación de servidores públicos del Instituto que se incorporan al SPEN al haber acreditado el proceso de concurso público interno.



Antes de someter el punto a votación, el representante del partido Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina García, indicó que el acuerdo del INE con las designaciones presentaba algunas peculiaridades.



Señaló que el INE informaba que había 12 personas de distintos estados de la república, entre ellos Baja California, que aparecían como afiliados a partidos políticos.



Uno de los requisitos para poder incorporarse al SPEN es no militar en un partido político, por lo que el INE inició una investigación en ese sentido pero no fue concluida.



Una de las líneas de la investigación era si estas personas se habían afiliado a algún partido por convicción propia o de manera no voluntaria.



Por ello, solicitaba que los consejeros electorales informaran si sabían a que partidos políticos estaban adheridos los funcionarios y cuántos de ellos aparecían en ese listado.



La consejera Lorenza Soberanes Eguía indicó que al ser presidenta de la Comisión de Procesos Electorales, tuvo conocimiento de que tres personas designadas habían sido requeridas por el INE por la supuesta afiliación.



Sin embargo, el INE tuvo comunicación directamente con las personas involucradas, por lo que se desconocía quienes eran y en qué partido político aparecían afiliados.



Explicó que el INE hizo el envío de un citatorio directo a estas personas para darles derecho de audiencia y expusieran lo que a su derecho conviniera.



Servidores Públicos del Ieebc que se incorporan al SPEN.





Raúl Guzmán Gómez, Coordinador de lo Contencioso Electoral

Óscar Rosales Rivera, Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos

Mauricio Fernández Luna, Coordinador de Educación Cívica

María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinador de Participación Ciudadana

Luis Alfonso Guadalupe Treviño Cueva, Coordinador de Organización Electoral

José Julio Herrera Urbina, Técnico de Organización Electoral