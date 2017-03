Error humano causa tragedia: Aeronáutica Civil

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los primeros indicios que se encuentran manejando sobre el desplome del helicóptero de la Policía Estatal Preventiva (PEP), informaron autoridades de Aeronáutica Civil.José Javier Trejo Nuñez, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, detalló que esta clase de peritajes se realizan cuando se ignora la causa del accidente.“En este caso sencillamente fue un error humano, pegó el rotor de la cola del helicóptero con cables de alta tensión, y fue el momento en el cual cayó el aparato”, precisó.Durante la mañana del martes diversas autoridades se encontraban trabajando en la zona donde se registró el accidente de la unidad de la PEP, buscando indicios que pudieran llevar con la causa.Señaló que los cables que pegaron contra el rotor de la cola contrastaban con el cerro, precisando que al momento de observarlos no se miraba.“En la mañana me tocó ir en otro helicóptero y al llegar de veras que no se notan los cables, ya que hacen un contraste los cables con la zona montañosa”, manifestó.Algo peculiar es que la unidad de la PEP no contaba con una caja de voz (caja negra), lo cual es algo anormal ya que todos los modelos de ese estilo deben de portar esta clase de dispositivos.Ya el dictamen final que se tuvo por parte de las autoridades de Aeronáutica Civil fue presentado ante autoridades locales, para conformar la carpeta de investigaciones sobre el caso.A pesar de que autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo) concluyeron con las autopsias de los pilotos de la nave de la Policía Estatal Preventiva (PEP)César González Vaca, coordinador de Semefo en Mexicali, informó que es cuestión de que Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) quien está esperando las pruebas.“Ya hemos estado en comunicación con personal de Servicios Periciales, quienes dicen que esperarán resultados de ADN que se tendrán de entre cuatro o cinco días, y ya después se liberarán”, expresó.Sobre la causa determinante de muerte de los cuatro tripulantes del helicóptero, dijo que ésta fue la carbonización por la exposición al fuego directo.“A pesar de que los cuerpos que arribaron a la morgue cuentan con una identidad y que debido al lugar donde fueron levantados se cree quiénes son, pero para mayor certeza se realizarán estas pruebas”, comentó.Los cuatro cuerpos presentan un grado de carbonización del 100% donde dos de éstos se encuentran completos y los restantes debido al fuego presentaban pérdidas de algunas extremidades.Para llegar a semejante grado de carbonización se debe a que estuvieron expuestos al fuego directo durante un tiempo prolongando mayor a 30 minutos, siendo en este caso un lapso de casi dos horas.La joven Karen Violeta Ruiz Sánchez murió de traumatismo, el titular del Poder Judicial de Baja California, Jorge Armando Vásquez, dio a conocer los primeros informes del Servicio Médico Forense sobre los fallecidos ayer en el cerro El Centinela.Indicó que la autopsia de la joven Violeta dio como resultado una muerte por traumatismo craneoencefálico.César González Vaca, coordinador de Semefo en Mexicali, dio la información sobre las causas de muerte.Hasta el día de ayer no se tenía claro sobre la ceremonia de honor de las cuatro personas que perdieron la vida al desplomarse la nave de la PEP la tarde del lunes, debido a diversas circunstancias.Sobre el piloto de la nave Noé Carrasco cabía la posibilidad de que sus restos sean trasladados a Ciudad de México, mientras que el copiloto pudiera ir al Municipio de Tijuana, donde residía.Por parte de los rescatistas, los familiares de estas personas se encuentran realizando los trámites correspondientes para la pronta liberación de los cuerpos, lo cual fue confirmado por Aguiluchos y Bravo-10.Se espera que por parte de compañeros se pudiera llevar a cabo una ceremonia en honor a sus colegas caídos en el deber, lo cual aún se encuentran decidiendo sobre el lugar.Además confirmaron que son las autoridades estatales, quienes se hacen cargo de los gastos fúnebres.