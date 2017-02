Sin notificación de desconocimiento a la diputada Rocío López

MEXICALI, Baja California(GH)

Un presunto desconocimiento emitido por el PRD dirigido a la diputada bajacaliforniana Rocío López Gorosave por votar a favor de la Ley del Agua, no ha sido presentado formalmente.



La legisladora afirmó conocer el supuesto pero que formalmente no ha recibido la notificación que la desconocería como representante del Partido de la Revolución Democrática ante el congreso del estado.



“Es cuestión de preguntar a los dirigentes del partido si habrá expulsión, pero hasta ahorita son rumores, salió del PRD nacional y la dirigencia estatal me apoya, me respalda…”



“No tengo incertidumbre, no me quita el sueño, no tengo nada de que defenderme, el que nada debe, nada teme”, declaró.



La diputada del PRD afirmó no ser militante del partido.



